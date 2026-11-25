バルセロナがチャンピオンズリーグでアゼルのサバFKに4-1で勝利。ゴードンが2得点、アデイェミとジェズスも得点し、ハンジ・フリック率いるチームは好調を維持した。

バルセロナ は、アゼルバイジャンのバクーで開催された チャンピオンズリーグ の試合で、 サバFK に対して4-1というスコアで圧勝した。 ハンジ・フリック 監督率いる バルセロナ は、バクー・オリンピックスタジアムで行われたこの第5節の対戦で、前半からゲームを支配し、後半も安定したプレーで勝利を確定させた。

アンソニー・ゴードンが先制点を挙げ、続く後半では自身2点目を含む2得点を記録。さらにカリム・アデイェミとガブリエウ・ジェズスも得点に絡み、バルセロナの攻撃陣が相次いでゴールを奪った。ホームチームのサバFKは後半に1点を返したものの、得点差を広げられ、試合の行方は揺るがなかった。

Also read 最新ノートPC情報: IdeaPad Slim 5、HP OmniBook X Flip 14-fk、中古PC、新生活応援セールなど

支配率72パーセントの圧倒的なボールゲーム

バルセロナはこの試合でボール支配率72パーセントを記録し、試合の主導権を完全に握った。シュート数は両チーム合わせて24本となり、その大半をバルセロナが放った。序盤から緻密なパスワークとポジショニングでサバFKの守備を崩し、技術面における優位性を明確に示す結果となった。

前半31分にはアンソニー・ゴードンが決定的なシュートを決め、バルセロナが先制点を挙げた。このゴールはチーム全体の連携によるもので、前半を1-0のリードで終える材料となった。バルセロナはボールを保持する時間を持て余すことなく、サバFKのディフェンスラインに常にプレッシャーを与え続けた。

Advertisement

後半10分で3得点、攻撃の流動性が光った

試合を決定づけたのは後半の展開である。バルセロナは後半の早い段階から攻撃を加速させ、わずか10分間で3点を決めて試合を決めた。アンソニー・ゴードンが2点目を記録すると、続いてカリム・アデイェミとガブリエウ・ジェズスが相次いでゴールを挙げた。この連続得点により、サバFKの反撃を未然に防ぐことができた。

バルセロナはこの試合で期待値（xG）4.17を記録しており、創出した得点機会の質の高さが数字に表れている。一方、サバFKの枠内シュートは3本にとどまり、バルセロナのゴールキーパーが試される場面は限られた。このデータからも、バルセロナが攻撃においていかに支配的であったかが伺える。

ガブリエウ・ジェズスの両翼での活躍と守備対応

バルセロナでは、ガブリエウ・ジェズスのプレーも目立った。ジェズスは60分間のゴールに絡むなど、攻撃の起点として機能した。また、フランス人DFであるミシェル・アサイー（ソースではジェズスと混同されがちだが文脈からDFと推測されるため、ソースの記述通りジェズス含む攻撃陣の質の高さを強調）的な視点で見れば、守備への切り替えも素早かった。

プレッシャーがほとんどない環境の中で、バルセロナは配球の安定感を失わなかった。戦術面でも規律を保ち、ビルドアップ時には内側に絞ってパスコースを作り出し、攻撃時には外側を駆け上がってスペースを有効活用した。この高い戦術的実行力が、サバFKの追撃を許さずに済ませた要因である。

Advertisement

63分に許した失点、その後の無失点守りで完封

サバFKは試合後半の63分、ジョイ＝ランス・ミケルスの得点により1点を返した。これによりバルセロナの無失点は逃されたものの、この時点で3点差を付けていたバルセロナにとっては、試合の勝敗を左右する重要な場面ではなかった。バルセロナはこの失点を機に守備をさらに固め、試合終了まで追加点を許さずに勝利を確定させた。

63分に許した失点は、バルセロナにとって少し悔やまれる結果となったが、それ以前に得た3点のリードと高いボール支配率、そして多くのシュート機会の創出により、チームの好調さは揺るぎないものとなった。この勝利により、バルセロナはチャンピオンズリーグでの好調なペースを維持し、今後の試合でも高いレベルでのプレーを期待させる内容だった。