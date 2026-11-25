バルセロナのヤマルが足首故障でCL欠場。フリック監督はチームの深さを信頼し、守備不足によりデ・ヨングをセンターバック起用する方針。

FC バルセロナ の ハンジ・フリック 監督は、主力攻撃手である19歳の ラミン・ヤマル の欠場を乗り越え、サバフとの チャンピオンズリーグ 戦で力を発揮するようチームに指示を出した。

今季、バルセロナの攻撃の中心的役割を担ってきたヤマルは、足首の故障により水曜日の欧州最高峰の試合へ帯同しないこととなった。

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ヤマルは月曜日のメディカルチェックの結果、スタッフ陣がアゼルバイジャンへのバクー遠征ではなくスペイン残留を選択し、チームメートが遠征に向かう中で国内に残る判断が下された。

ヤマル離脱の背景と復帰見込み

ラミン・ヤマルは今季、バルセロナの全17試合で先発出場を果たし、13得点13アシストという輝かしい記録を残してきたが、これが初の欠場となった。

医療スタッフは選手の状態を慎重に評価した結果、アゼルバイジャンへの移動による負担を避けるため、19歳の若手スターを現地で休養させる決定を行なった。

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一方、日曜日に実施されるデポルティーボ・ラ・コルーニャとのラ・リーガ・アウェー戦については、ヤマルの復帰が見込まれており、怪我の回復ペースは順調である。

攻撃陣の選考と守備陣の窮状

フリック監督は、水曜日のCL戦における攻撃陣の構成について、まだ最終決定を下していないことを明かした。

カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズス、アンソニー・ゴードン、ラフィーニャらが代役の座を争う中、監督は最適な布陣を探っている。

さらに守備陣の状況も悪化しており、アンドレアス・クリステンセンとシャビ・エスパルトが引き続き欠場を余儀なくされている。

股関節に問題を抱えるパウ・クバルシについても、火曜日の試合前会見で起用を見送られる可能性が高いと伝えられており、戦力の欠如が深刻化している。

デ・ヨングの献身性とチームの結束

フリック監督は、ヤマル不在の影響を過度に強調することなく、フレンキー・デ・ヨングの適応能力と献身性を高く評価している。

監督は「これまでもラミン抜きで戦ったことはある。何をすべきか分かっている」と語り、選手の重要性を認めつつも、チーム全体の備えを強調した。

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特にデ・ヨングについては、膝の負傷からの復帰後5試合に出場し、チームの戦力として自信を見せた点を指摘した。

守備陣の人員不足により、デ・ヨングをセンターバックで起用し続ける可能性もあるなか、監督は彼が「必要ならセンターバックでもサイドバックでも構わない」と申し出た点を称えた。

監督は「出場できるし、チームを助けられると言ってくれた。私にとって、これこそチームプレーヤーだ」とデ・ヨングの姿勢を絶賛した。

試合前の選手たちの声と次なる目標

先に取材に応じたデ・ヨングは、ヤマルのような選手がいない時こそ痛手になることを認めつつも、チームに優れた選手が揃っている点を強調した。

彼は「ラミンは並外れた才能を持つ選手だ。一人で脅威やチャンスを生み出せるから、いなければその不在を感じる」と、ヤマルの独自性を評価した。

同時にデ・ヨングは、「でもチームには優れた選手がそろっているし、彼抜きでも勝てる」と自信を示し、チームの結束力をアピールした。

フリック監督は、ヤマルの状態を月曜日に確認し、家に残る方が良いと判断した経緯を説明し、週末には再びピッチに立てることを願っている。