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バルガスが太陽光で見失い2度打球 ホワイトソックスの敗戦

スポーツ News

バルガスが太陽光で見失い2度打球 ホワイトソックスの敗戦
バルガスホワイトソックス太陽光
📆5/24/2026 12:10 AM
📰sponichiannex
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ホワイトソックスのバルガスが太陽光で見失い2度打球を失い、チームも3―10で敗れた。内野手が今季73三振となり、ザック・ネト（エンゼルス）と並んでア・リーグワースト。

内野手が23日、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で出場し、4打数無安打2三振で連続試合出塁は11でストップした。 今季73三振となり、この時点でザック・ネト（エンゼルス）と並んで ア・リーグ ワースト。

チームも3―10で敗れた。 ホワイトソックスは3―3で迎えた5回裏、2番手フェディーがシュミットに勝ち越し2ランを浴びた。2死後、チャプマンの三塁後方への飛球を、三塁手バルガスが太陽光で見失い二塁打に。 さらに満塁から三本間へのファールフライを再びバルガスが見失って捕れず、直後に3番手リージャーがベーダーに中越え満塁本塁打を被弾。 この回決定的な6点を失った。1イニングに2度打球を見失ったバルガスは「今日は太陽がかなり厳しかった。

特に夕方の時間帯は、ボールを見るのがかなり難しかった。 自分としては、もっと良いポジション取りができたと思う」と神妙な表情で反省。

「最初の打球はボールに入ろうとして追っていたんだけど、途中でまったく見えなくなってしまった。2本目はさらに難しかった。 もっと良い対応ができたと思うし、今日の試合では自分がもっとチームを助けられたはず」と状況を説明して「でも、これも野球だし、前に進むしかない」と気持ちを切り替えた。 この日はサングラスをかけておらず、翌日以降の対策を聞かれると「サングラスをかける」とキッパリ。

「最初の何イニングかはボールを見るのが少し難しかった。 それで途中から外して、もっと見やすくなるか試してみようと思った。 でも、自分にとっては正しい判断ではなかった。 毎日学ぶことがある」と話した

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バルガス ホワイトソックス 太陽光 打球 ア・リーグ

 

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