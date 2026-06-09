バム選手は井上選手の脅威にはならない？

プロボクシングのスーパーフライ級3団体統一王者の「バム」ことジェシー・ロドリゲスが、2026年6月13日に米アリゾナ州で、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガスに挑戦する。バムは、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥の次期挑戦者候補に挙がっており、バルガスに勝利すれば対戦が実現する可能性が高い。

プロボクシング の スーパーフライ級 3団体統一王者の「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）が、2026年6月13日に米アリゾナ州で、1階級上の WBA世界バンタム級 王者 アントニオ・バルガス （米国、29）に挑戦する。

バムは、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の次期挑戦者候補に挙がっており、バルガスに勝利すれば対戦が実現する可能性が高い。 米メディアによると、27年1月に対戦する計画が浮上しているという。 バンタム級王座を獲得して井上戦の切符を手にすることができるのか。 そして、井上の脅威になりうるのか。

J-CASTニュース編集部は、多くの世界王者を育て上げたTMKジムの金平桂一郎会長（60）に聞いた。 現在バムは、井上が王座を保持するスーパーバンタム級（55.3キロ）の2階級下のスーパーフライ級（52.1キロ）の王者に君臨している。13日の世界タイトル戦では、1階級上のバンタム級（53.5キロ）王者に挑戦する。 このような現状を踏まえ、金平会長は「結論から言えば、バム選手は井上選手の脅威にはならないと思います」とし、その理由を説明した。

「バム選手は、これからバンタム級に上げてアジャストさせようとしているところ。 対する井上選手は、フェザー級に上げようかと検討している最中。 バム選手は、非常に素晴らしい選手であり、これから時間をかければ、バンタム級、スーパーバンタム級にアジャストしていくことは十分に考えられます。 ただ現段階では、パンチ力、井上選手のパンチをもらった時の耐久力。 この2点で不安が残る」





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