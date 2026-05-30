日本テレビの新ドラマ『バツイチ×十代』は、髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平が出演する。ドラマは、10代の若者がバツイチの男性と出会い、彼の生活を通して、自分たちの将来の夢を追う物語である。

日本テレビの新ドラマ『バツイチ×十代』は、 髙石あかり 、 トミー・バストウ 、 吉沢亮 、 岡部たかし 、 池脇千鶴 、 小日向文世 、 寛一郎 、 円井わん 、 さとうほなみ 、 佐野史郎 、 堤真一 、 板垣李光人 、 北川景子 、 シャーロット・ケイト・フォックス 、 倉沢杏菜 、 安達木乃 、 岩谷健司 、 前原瑞樹 、 渡辺江里子 、 木村美穂 、 生瀬勝久 、 池谷のぶえ 、 野内まる 、 岩崎う大 、 朝加真由美 、 北香那 、 酒井大成 、 柄本時生 、 杉田雷麟 、 日高由起刀 、 下川恭平 、 濱正悟 、 伊武雅刀 、 大西信満 、 蓮佛美沙子 、 夏目透羽 、 芋生悠 、 夙川アトム 、 橋本淳 、 DAIGO 、 安井順平 が出演する。

ドラマは、10代の若者がバツイチの男性と出会い、彼の生活を通して、自分たちの将来の夢を追う物語である。 髙石あかりは、主人公の妹役を演じる。 トミー・バストウは、バツイチの男性役を演じる。 吉沢亮は、主人公の友人役を演じる。

岡部たかしは、主人公の父親役を演じる。 池脇千鶴は、主人公の母親役を演じる。 小日向文世は、主人公の祖父役を演じる。 寛一郎は、主人公の祖母役を演じる。

円井わんは、主人公の幼なじみ役を演じる。 さとうほなみは、主人公の友人役を演じる。 佐野史郎は、主人公の教師役を演じる。 堤真一は、主人公の同級生役を演じる。

板垣李光人は、主人公の同級生役を演じる。 北川景子は、主人公の同級生役を演じる。 シャーロット・ケイト・フォックスは、主人公の同級生役を演じる。 倉沢杏菜は、主人公の同級生役を演じる。

安達木乃は、主人公の同級生役を演じる。 岩谷健司は、主人公の同級生役を演じる。 前原瑞樹は、主人公の同級生役を演じる。 渡辺江里子は、主人公の同級生役を演じる。

木村美穂は、主人公の同級生役を演じる。 生瀬勝久は、主人公の同級生役を演じる。 池谷のぶえは、主人公の同級生役を演じる。 野内まるは、主人公の同級生役を演じる。

岩崎う大は、主人公の同級生役を演じる。 朝加真由美は、主人公の同級生役を演じる。 北香那は、主人公の同級生役を演じる。 酒井大成は、主人公の同級生役を演じる。

柄本時生は、主人公の同級生役を演じる。 杉田雷麟は、主人公の同級生役を演じる。 日高由起刀は、主人公の同級生役を演じる。 下川恭平は、主人公の同級生役を演じる。

濱正悟は、主人公の同級生役を演じる。 伊武雅刀は、主人公の同級生役を演じる。 大西信満は、主人公の同級生役を演じる。 蓮佛美沙子は、主人公の同級生役を演じる。

夏目透羽は、主人公の同級生役を演じる。 芋生悠は、主人公の同級生役を演じる。 夙川アトムは、主人公の同級生役を演じる。 橋本淳は、主人公の同級生役を演じる。

DAIGOは、主人公の同級生役を演じる。 安井順平は、主人公の同級生役を演じる。 ドラマは、10代の若者がバツイチの男性と出会い、彼の生活を通して、自分たちの将来の夢を追う物語である。 髙石あかりは、主人公の妹役を演じる。

トミー・バストウは、バツイチの男性役を演じる。 吉沢亮は、主人公の友人役を演じる。 岡部たかしは、主人公の父親役を演じる。 池脇千鶴は、主人公の母親役を演じる。

小日向文世は、主人公の祖父役を演じる。 寛一郎は、主人公の祖母役を演じる。 円井わんは、主人公の幼なじみ役を演じる。 さとうほなみは、主人公の友人役を演じる。

佐野史郎は、主人公の教師役を演じる。 堤真一は、主人公の同級生役を演じる。 板垣李光人は、主人公の同級生役を演じる。 北川景子は、主人公の同級生役を演じる。

シャーロット・ケイト・フォックスは、主人公の同級生役を演じる。 倉沢杏菜は、主人公の同級生役を演じる。 安達木乃は、主人公の同級生役を演じる。 岩谷健司は、主人公の同級生役を演じる。

前原瑞樹は、主人公の同級生役を演じる。 渡辺江里子は、主人公の同級生役を演じる。 木村美穂は、主人公の同級生役を演じる。 生瀬勝久は、主人公の同級生役を演じる。

池谷のぶえは、主人公の同級生役を演じる。 野内まるは、主人公の同級生役を演じる。 岩崎う大は、主人公の同級生役を演じる。 朝加真由美は、主人公の同級生役を演じる。

北香那は、主人公の同級生役を演じる。 酒井大成は、主人公の同級生役を演じる。 柄本時生は、主人公の同級生役を演じる。 杉田雷麟は、主人公の同級生役を演じる。

日高由起刀は、主人公の同級生役を演じる。 下川恭平は、主人公の同級生役を演じる。 濱正悟は、主人公の同級生役を演じる。 伊武雅刀は、主人公の同級生役を演じる。

大西信満は、主人公の同級生役を演じる。 蓮佛美沙子は、主人公の同級生役を演じる。 夏目透羽は、主人公の同級生役を演じる。 芋生悠は、主人公の同級生役を演じる。

夙川アトムは、主人公の同級生役を演じる。 橋本淳は、主人公の同級生役を演じる。 DAIGOは、主人公の同級生役を演じる。 安井順平は、主人公の同級生役を演じる。

ドラマは、10代の若者がバツイチの男性と出会い、彼の生活を通して、自分たちの将来の夢を追う物語である。 髙石あかりは、主人公の妹役を演じる。 トミー・バストウは、バツイチの男性役を演じる。 吉沢亮は、主人公の友人役を演じる。

岡部たかしは、主人公の父親役を演じる。 池脇千鶴は、主人公の母親役を演じる。 小日向文世は、主人公の祖父役を演じる。 寛一郎は、主人公の祖母役を演じる。

円井わんは、主人公の幼なじみ役を演じる。 さとうほなみは、主人公の友人役を演じる。 佐野史郎は、主人公の教師役を演じる。 堤真一は、主人公の同級生役を演じる。

板垣李光人は、主人公の同級生役を演じる。 北川景子は、主人公の同級生役を演じる。 シャーロット・ケイト・フォックスは、主人公の同級生役を演じる。 倉沢杏菜は、主人公の同級生役を演じる。

安達木乃は、主人公の同級生役を演じる。 岩谷健司は、主人公の同級生役を演じる。 前原瑞樹は、主人公の同級生役を演じる。 渡辺江里子は、主人公の同級生役を演じる。

木村美穂は、主人公の同級生役を演じる。 生瀬勝久は、主人公の同級生役を演じる。 池谷のぶえは、主人公の同級生役を演じる。 野内まるは、主人公の同級生役を演じる。

岩崎う大は、主人公の同級生役を演じる。 朝加真由美は、主人公の同級生役を演じる。 北香那は、主人公の同級生役を演じる。 酒井大成は、主人公の同級生役を演じる。

柄本時生は、主人公の同級生役を演じる。 杉田雷麟は、主人公の同級生役を演じる。 日高由起刀は、主人公の同級生役を演じる。 下川恭平は、主人公の同級生役を演じる。

濱正悟は、主人公の同級生役を演じる。 伊武雅刀は、主人公の同級生役を演じる。 大西信満は、主人公の同級生役を演じる。 蓮佛美沙子は、主人公の同級生役を演じる。

夏目透羽は、主人公の同級生役を演じる。 芋生悠は、主人公の同級生役を演じる。 夙川アトムは、主人公の同級生役を演じる。 橋本淳は、主人公の同級生役を演じる。

DAIGOは、主人公の同級生役を演じる。 安井順平は、主人公の同級生役を演じる。 ドラマは、10代の若者がバツイチの男性と出会い、彼の生活を通して、自分たちの将来の夢を追う物語である。 髙石あかりは、主人公の妹役を演じる。

トミー・バストウは、バツイチの男性役を演じる。 吉沢亮は、主人公の友人役を演じる。 岡部たかしは、主人公の父親役を演じる。 池脇千鶴は、主人公の母親役を演じる。

小日向文世は、主人公の祖父役を演じる。 寛一郎は、主人公の祖母役を演じる。 円井わんは、主人公の幼なじみ役を演じる。 さとうほなみは、主人公の友人役を演じる。

佐野史郎は、主人公の教師役を演じる。 堤真一は、主人公の同級生役を演じる。 板垣李光人は、主人公の同級生役を演じる。 北川景子は、主人公の同級生役を演じる。

シャーロット・ケイト・フォックスは、主人公の同級生役を演じる。 倉沢杏菜は、主人公の同級生役を演じる。 安達木乃は、主人公の同級生役を演じる。 岩谷健司は、主人公の同級生役を演じる。

前原瑞樹は、主人公の同級生役を演じる。 渡辺江里子は、主人公の同級生役を演じる。 木村美穂は、主人公の同級生役を演じる。 生瀬勝久は、主人公の同級生役を演じる。

池谷のぶえは、主人公の同級生役を演じる。 野内まるは、主人公の同級生役を演じる。 岩崎う大は、主人公の同級生役を演じる。 朝加真由美は、主人公の同級生役を演じる。

北香那は、主人公の同級生役を演じる。 酒井大成は、主人公の同級生役を演じる。 柄本時生は、主人公の同級生役を演じる。 杉田雷麟は、主人公の同級生役を演じる。

日高由起刀は、主人公の同級生役を演じる。 下川恭平は、主人公の同級生役を演じる。 濱正悟は、主人公の同級生役を演じる。 伊武雅刀は、主人公の同級生役を演じる。

大西信満は、主人公の同級生役を演じる。 蓮佛美沙子は、主人公の同級生役を演じる。 夏目透羽は、主人公の同級生役を演じる。 芋生悠は、主人公の同級生役を演じる。

夙川アトムは、主人公の同級生役を演じる。 橋本淳は、主人公の同級生役を演じる。 DAIGOは、主人公の同級生役を演じる。 安井順平は、主人公の同級生役を演じる





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

髙石あかり トミー・バストウ 吉沢亮 岡部たかし 池脇千鶴 小日向文世 寛一郎 円井わん さとうほなみ 佐野史郎 堤真一 板垣李光人 北川景子 シャーロット・ケイト・フォックス 倉沢杏菜 安達木乃 岩谷健司 前原瑞樹 渡辺江里子 木村美穂 生瀬勝久 池谷のぶえ 野内まる 岩崎う大 朝加真由美 北香那 酒井大成 柄本時生 杉田雷麟 日高由起刀 下川恭平 濱正悟 伊武雅刀 大西信満 蓮佛美沙子 夏目透羽 芋生悠 夙川アトム 橋本淳 DAIGO 安井順平

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

北川景子、家族でディズニー満喫 俳優仲間・高橋光臣ファミリーとオフ楽しむ「貴重なフォト」「家族ぐるみのディズニー良きですね」俳優の高橋光臣（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。「先日、仲良し家族で夢の国に行ってきました」と明かし、DAIGO（47）＆北川景子（39）家族と一緒に東京ディズニーランド（TDL）に出かけ…

Read more »

千鳥・大悟 ディズニープラスで番組制作決定 詳細謎のバラエティ「極秘プロジェクトなので」世界進出へお笑いコンビ・千鳥の大悟がディズニー公式の動画配信サービス「ディズニープラス」で、企画＆プロデュースするオリジナルバラエティー番組「ＤＡＩＧＯ Ｐｒｏｊｅｃｔ（仮）」（来年独占配信）が制作されることが１３日、分かった。この日、香港内で開催さ...

Read more »

【Evo LEGENDS LIVE】「鉄拳8」チクリン選手、Arslan Ash選手に7-4で勝利！【獣道】格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」にて、「TEKKEN 8」で行なわれたArslan Ash選手 vs チクリン選手の対戦は、チクリン選手が勝利した。

Read more »

【獣道】「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」試合結果まとめ4月29日、格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」が、神奈川・川崎「CLUB CITTA’」にて開催された。

Read more »

【獣道】ウメハラ選手 vs MenaRD選手は、MenaRD選手が勝利。6-10という結果に【Evo LEGENDS LIVE】格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」（獣道）にて、「ストリートファイター6」で行なわれたウメハラ選手 vs MenaRD選手の対戦は、MenaRD選手が勝利した。

Read more »

Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD（獣道）開催レポート：熱狂とリベンジ神奈川県川崎市「CLUB CITTA'」にて、格闘ゲームの伝説的な対決「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD（獣道）」が開催。ウメハラ選手とMenaRD選手の熱い戦い、そしてGO1選手によるLaggia選手へのリベンジマッチなど、イベントの様子をレポートします。

Read more »