ASUS JAPANが、法人向けノートPC「ASUS ExpertBook」の新モデルを発表した。中でも14型の「ASUS ExpertBook A7」は、とても“気合い”が入っているという。そのAMDモデルを先んじて試すことができたので、感想を述べてみたい。

であることに定評がある。 AMDモデルでは、APU／OS／オフィススイートの有無以外のスペックは全構成で共通だ。 メモリ16GB（LPDDR5X-8000規格）で、ストレージはPCI Express 4.0 x4接続の512GB SSDを備える。

Microsoftが定める「Copilot+ PC」にも準拠するので、オンデバイスAIも快適に使える。 ディスプレイは発色の鮮やかな14型の有機EL（OLED）で、表面は映り込みの少ないノングレア仕上げだ。 パネル解像度は2880×1800ピクセルと高めで、2つ以上のウインドウを開きながらの作業もはかどる。 ボディーカラーはエクリプスブラックのみとなる。

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なお、同時に発表されたCore シリーズ3搭載のIntelモデル（A7406CMAシリーズ）では、一部の構成で「ルナシルバー」も用意しているポート類も比較的充実 「有線LANなし」は議論が分かれそうUSB4端子を本体の左右に1つずつ配置 していることは、地味ながらもよく考えられている。 この端子はUSB PD（Power Delivery）規格の電源入力と、DisplayPort Alternate Mode規格の映像出力を兼ねているが、電源ケーブルや映像ケーブル（あるいはUSB Type-Cマルチハブ）を左右どちらにもつなげるのは、ケーブルの取り回しを考えるととてもありがたい。

ただ、日本のビジネスシーンを考えると、有線LANポートを内蔵していないことは議論が分かれそうである。 最近でこそWi-Fi（無線LAN）主体のネットワークを構築する企業も増えたが、セキュリティの観点などから引き続き有線LANを使い続けている企業も存在する。 左側面にはUSB4端子、HDMI出力端子とイヤフォン／マイク端子を備えている本製品の公称本体重量は約1.2kgと、アルミニウムのCNC削り出しボディーの割に軽めだ。 公称のバッテリー駆動時間はアイドル時で最長約17.2時間、動画再生時で約13.1時間とされている（※2）。

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バッテリー駆動時間は使い方や環境によって変動するが、これだけ持てばビジネスアワー（1日8時間）はバッテリーの電力だけでこなすこともできるだろう。 キーボードは日本語配列のテンキーレス（84キー）で、白色LEDのバックライトも備わっている。 薄型ボディーだがキーストロークも十分に確保されており、ボディーの剛性も相まって良好な打ち心地だ。 付属するACアダプターは最大65W出力で、USB Type-Cケーブルを分離できる。

持ち運びも苦にならないサイズなのもうれしい。 USB PD対応で65W以上の出力が可能なACアダプター／モバイルバッテリーを使うこともできる。