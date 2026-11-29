「２０２７Ｗ杯アジア２次予選、日本８４－７３カタール」（２９日、アル・ジャヌーブ・スタジアム） 世界ランク２２位の日本は、最大１７点差を逆転し、同７４位のカタールに勝利した。通算８勝２敗とし、グループＦ３位以上が確定。２試合を残し、１９年大...

バスケ男子 日本が３大会連続Ｗ杯出場権獲得！

“中東の笛”苦戦も１７点差大逆転！ さぁ本戦でロス五輪切符だ！ 最多２７得点ホーキンソン「結局勝ったから大丈夫」世界ランク２２位の日本は、最大１７点差を逆転し、同７４位のカタールに勝利した。 通算８勝２敗とし、グループＦ３位以上が確定。２試合を残し、１９年大会から続く３大会連続の本戦出場が決まった。

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来夏の本戦では、アジア最上位国に与えられる２８年ロサンゼルス五輪の切符獲得を目指す。 苦しい立ち上がりだった。２７日のレバノン戦に続き、川真田紘也、ジョシュ・ホーキンソンのビッグマン２人をスタメン起用したが、審判が笛を吹く基準の違いに苦戦。 ゴール下での軽い接触で何度もファウルを取られ、リバウンドで後手に回った。 ゴール下だけでなく、ＰＧ斎藤拓実がドライブをしかけ、相手守備の腕と接触した際には、まさかの斎藤のトラベリング判定。