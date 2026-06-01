バスケットボール女子日本代表・宮澤夕貴、バセドウ病公表 闘病と向き合い新たな決意

バスケットボール女子日本代表の宮澤夕貴が、バセドウ病と診断されたことを公表。闘病中の心境やファンへの感謝、今後の決意を語った。

バスケットボール 女子日本代表 の 宮澤夕貴 が1日、甲状腺ホルモンの分泌が過剰になる バセドウ病 と診断されたことを自身のインスタグラムで公表した。12月に病院に行った結果、 バセドウ病 と診断されたと明かし、今シーズンはその病気と向き合いながら過ごしていたと語った。

自分でもコントロールできないくらい気持ちが落ちてしまう日があったり、身体が思うようについてこなかったり、今まで経験したことのない感覚の連続だったと振り返った。 練習に行くことにおっくうになり、試合会場で涙が出てきたり、理由もなく不安になることがあったという。 頑張りたいのに頑張れない、前を向きたいのに心がついてこない、そんな感覚がずっと続いていたと述べた。 後から、この病気には気分の落ち込みや不安定さの症状が出ることもあると知り、自分が弱くなってしまったわけじゃないんだと思えて少しだけ救われた気がしたと続けた。

公表することへの怖さもあり、アスリートとしてこれが自分の弱さだと思われてしまうんじゃないか、そう見られてしまうんじゃないかという不安もあった。 しかし、同じように苦しんでいる方や、近くに同じ病気で頑張っている方の力に少しでもなれたらと思い、今回こうして自分の言葉で伝えることにしたと告白に至った。 ファンの存在に感謝し、どんな時も応援しています、プレーを見られただけで幸せ、アースさんの3P大好きです、みなさんの一言一言に何度も救われたと述べ、本当にありがとうございましたと感謝の気持ちをつづった。

ここ数年で、身体のことも、心のことも、今まで以上に自分と向き合うようになった。 でもその分、人の優しさや、当たり前じゃない毎日の大切さにもたくさん気づけた気がすると語った。 新しい一年は、もっと自分らしく、もっと笑って、もっとバスケットを楽しみたい。 そして来シーズンは、みなさんともっとたくさん笑えるシーズンにしますと意欲を見せた。

新しい一年も、自分らしく前を向いて頑張ります。 誕生日メッセージも待ってます。 これからも変わらず、宮澤夕貴をよろしくお願いしますと締めくくった。 最後まで読んでいただき、ありがとうございましたと結び、ファンへの感謝と今後の決意を鮮明に示した。

公表に至るまでの心境の変化や、周囲の支えへの感謝、そしてバスケットボールへの変わらぬ愛と情熱が伝わる内容となっている。 闘病の中でも前を向き、自分らしく生きていこうとする彼女の姿は、多くの人々に勇気と希望を与えるものだ





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