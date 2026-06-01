バスケットボール女子の宮沢夕貴選手がバセドウ病と診断されたことを公表

バスケットボール女子の宮沢夕貴選手が自身のインスタグラムでバセドウ病と診断されたことを公表しました。宮沢選手は今シーズンは苦しくて自分と向き合ったシーズンだったと述べました。

バスケットボール 女子の 宮沢夕貴 選手が自身のインスタグラムで バセドウ病 と診断されたことを公表しました。 宮沢選手は今シーズンは苦しくて自分と向き合ったシーズンだったと述べ、微熱が続いたり、疲れたり、体重が増えなかったり、身体に力が入らなかったりという日々が続いたと話しました。

病院に行った結果、バセドウ病と診断されたと明らかにしました。 同時に今シーズンは、その病気と向き合いながら過ごしていましたと振り返りました。 自分自身をうまくコントロールできず、初めて本気で練習に行きたくないと思いました。 試合会場で涙が出てきてしまったり、理由もなく不安になったり、自分でも自分が分からなくなる瞬間もありましたと苦しみをつづりました。

病気には気分の落ち込みや不安定さの症状が出ることもあると知ったといい、それを知った時自分が弱くなってしまったわけじゃないんだと思えて、少しだけ救われた気がしましたと述べました。 このことを公表することにも怖さがありましたが、同じように苦しんでいる方や、近くに同じ病気で頑張っている方の力に少しでもなれたらと思い、今回こうして自分の言葉で伝えることにしましたと続けました。 現在は体調が安定しない時もありますが、今は薬を飲みながら治療していますと宮沢選手は話しました。

苦しいシーズンを過ごしたからこそ、どんな状態でも変わらず支えてくれる方々の存在。 寄り添ってくれる人がいること。 そして、どんな時も応援し続けてくださるファンのみなさんの存在に気づいたとし、みなさんの一言一言に何度も救われました。 本当にありがとうございましたと周囲の支えに感謝したと伝えました





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