バスケットボール男子日本代表はアウェーでカタールに84-73で勝利し、FIBAバスケットボールワールドカップ2027の出場権を獲得しました。序盤は劣勢でしたが、逆転勝ちを収め、ホーキンソン選手が27得点15リバウンドを記録するなど活躍しました。

バスケットボール 男子 日本代表 が敵地での カタール 戦に84－73で勝利し、来年のワールドカップ出場権を獲得しました。 序盤から勢いにのる カタール に押される展開。 第1Qを18－31の13点差で終えると、第2Qは富永啓生選手の3Pシュートなどで5点差まで詰めますが、相手のリバウンドにも苦しみ、32－49の17点差の劣勢で前半を折り返します。

第3Qはリバウンドもきっちり拾い、じわじわ点差をつめる展開。 西田優大選手のレイアップと相手のファウルも誘い、フリースローもきっちり成功させます。 ジョシュ・ホーキンソン選手はゴール下でリバウンドからの得点など攻守で奮闘し、5点差まで詰め寄ります。 第4Qは早々に佐々木隆成選手のスチールからそのままレイアップで得点。

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直後には右コーナーから高島紳司選手の3Pシュートが決まり、17点差をついに追いつきます。 さらにホーキンソン選手がフリースローを決めてついにリードする展開へ。 さらに佐々木選手が3Pシュートやレイアップなど得点を重ねます。 終盤にはホーキンソン選手が3Pシュートを決めると、直後にはブロックを記録するなど躍動。