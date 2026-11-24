サバフDFラフマン・ダシュダミロフが、バクーでのチャンピオンズリーグ対決を前に、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナの総合力について語った。

サバフのセンターバック、 ラフマン・ダシュダミロフ が、水曜日に控える バルセロナ との重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、チームメートへ明確なメッセージを送った。 バルセロナ は10代の逸材ラミン・ヤマルを欠くが、アゼルバイジャン代表DFは、ハンジ・フリック監督率いるチームの脅威は総合力によって変わらないと強調している。

バルセロナがバクー遠征に向けて準備を進める中、注目は当然ながらヤマルの欠場に集まっている。 今季バルセロナで最多の1441分間に出場しているスペイン人の若手FWは、身体の不調が続いており、アゼルバイジャンでの試合には出場しない。 しかし、欧州の舞台で番狂わせを狙うサバフにとって、欠場する一人のスターに目を向けるのは致命的な間違いだとダシュダミロフは考えている。 が伝える中で説明した。

Also read 衝撃の2試合…昨年まで大学で控えボランチだった東京V特別指定MF新井悠太がデビュー戦弾に続き同点アシスト! | ゲキサカ

また、バルセロナは一人の才能ある選手を失っても影響を受けないチームだと強調。

Advertisement

「偉大なチームは特定の選手に依存しない」とし、「バルセロナはスター選手で構成されたチームだ」と述べた。 創設からわずか9年のサバフにとって、欧州王者に5度輝いたチームをホームに迎えることは、急速な成長の証しだ。 ダシュダミロフは、これほど名高い相手と対戦することは選手たちにとって「夢」だと認めた。 バクー・オリンピックスタジアムには7万人という収容人数に迫る観客が見込まれ、熱気に満ちた雰囲気になるだろう。4試合で勝ち点3にとどまるサバフにとって、成績を改善しようとする上で独特の挑戦となる。