バイナンス襲撃事件で北朝鮮関与確実か 金正恩氏のサイバー部隊実態

暗号資産取引大手バイナンスの６３億ドル被害事件で、北朝鮮ハッカー集団が関与疑い。金正恩氏が育成する特殊部隊の実態とサイバー戦能力の背景を解説。

暗号資産（仮想通貨）交換大手の バイナンス が被害を受けた事件において、米連邦捜査局（ ＦＢＩ ）は 北朝鮮 のハッカー集団が関与したとの見方を示している。この事件における被害額は６３億ドル相当に上り、国際的な警戒感を高めている。

ブロックチェーン調査会社による分析でも、北朝鮮のハッカー集団「トレーダートレイター」による犯行であるとの結論が導き出されている。この集団は北朝鮮政府の支援を受けて活動しているとされており、国家主導の組織的なサイバー攻撃である可能性が高い。

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金正恩氏が育成するサイバー戦部隊

脱北者やアナリストらの情報によると、金正恩・朝鮮労働党総書記は、世界トップクラスのハッカー集団を編成するために報奨制度を活用してきた。この制度は１０年以上前から続いているもので、毎年最も優秀な中学生２００人を選抜し、コンピュータ工学を学ばせている。

選抜された学生の一部は最終的にハッカーとして育成され、北朝鮮のサイバー戦能力の中核を担うようになっている。これは単なる犯罪集団ではなく、国家戦略の一環として人材を養成している体系を示している。

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脱北者証言と国家主導の育成システム

２００４年に韓国へ亡命するまで国からハッカー養成を担当していた脱北者の金興光氏によれば、彼らは金正恩氏の秘密兵器の一つだと説明されている。金氏は、これほど体系的に最も優秀な子どもたちを探し出し、もっぱら工作員に育て上げるためにハッカーを育成している国は他にないと強調した。

さらに金氏は、彼らがハッカーになりたいかどうかは問題ではないと述べ、強制的あるいは強引な育成プロセスが存在することを示唆している。これは個人の意志よりも国家の目的が優先される体制の現れである。

歴史的経緯とサイバー戦争の宣言

北朝鮮は１９９８年にサイバー部隊を設立したが、金正恩氏が権力を掌握した後、その地位を格上げした。これにより、サイバー戦能力は軍事戦略においてより重要な位置を占めるようになっている。

特に２０１３年には、サイバー戦争を核兵器やミサイルと並んで、同国の攻撃能力にとって不可欠な「万能の剣」だと宣言している。この宣言は、サイバー空間が従来の軍事力と同等、あるいはそれ以上の戦略的価値を持つことを意味している。

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バイナンスへの襲撃は、北朝鮮の組織的なサイバー攻撃能力が金融セクターにおいても巨大な脅威になり得ることを示す具体的な事例である。ＦＢＩの関与表明は、国際社会がこの問題に対しより厳格な対策を講じる必要があることを示唆している。