バイナンス、ハッキングで約33億ドルが流出　SAFUと自社資金で全額補填と強調

暗号資産取引所バイナンスのハッキング被害について、侵害された端末の関与、凍結資金、補填方針などを整理して伝える。バイナンスの最新状況を解説。

暗号資産 取引所の バイナンス が、 ハッキング による大規模な不正出金の被害を受けたことが明らかになった。同社は、ユーザー向けの安全資産基金（ SAFU ）と自社資金ですべての損失を補填すると強調している。一方、ニューヨークのタイムズスクエアでは、 BNBスタンダード ・コーポレーション（BNB Standard Corporation）の新社名と、 アレックス・オダジュ 氏のCEO就任を祝う催しが行われていた。

今回の事態を受け、市場も敏感に反応した。ビットコインは8万2000ドル（約1271万円）付近から下落し、現在は7万7000ドル（約1193万5000円）をわずかに上回る水準で推移している。BNBも700ドル（約10万8500円）と、10月上旬の805ドル（約12万4775円）から値を下げた。

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被害の全容をめぐっては、関係者や利用者の間で混乱が広がった。何が起きているのか、誰に責任があるのかを知ろうと、多くの人が断片的な情報を集めて状況を把握しようとした。SNSではミーム画像も出回ったが、ここでは確認された情報に絞って伝える。

バイナンスが公表した初期調査の内容

バイナンスの公式アカウントの投稿によると、初期調査では今回のセキュリティインシデントに、侵害されたDevOpsエンジニアのノートPCが関与している可能性が示唆されている。DevOpsエンジニアは、開発と運用を橋渡しする立場にあり、社内システムへの権限を持つことが多い。

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同社の説明では、この侵害を通じて攻撃者がサービスコンテナにアクセスし、不正な出金取引を送信できたという。サービスコンテナは、アプリケーションを動かすための実行環境を指すことが多く、そこに不正に入り込まれたことが被害拡大の経路になったとみられる。

投稿では、SAFU（ユーザー向け安全資産基金）と自社資金ですべてを補填すると強調された。利用者にとっては、預けた資産がどのように扱われるのかが最大の関心事であり、補填方針の明示は重要な情報となる。

凍結資金と取り戻しが難しい盗難資金

バイナンスは、約30億ドル（約4650億円）を凍結したことも明らかにした。取引所が管理する範囲にある資金については、一定の対応がとられている形だ。

ただ、ビットコインやイーサリアムをはじめとする暗号資産のチェーンは分散型で、ウォレットを技術的に凍結することができない。このため、取引所が単独で止められる資金には限界がある。

その結果、盗まれた資金のうち約33億ドル（約5115億円）はいまも消えたままとなっている。デジタル資産用ハードウェアウォレットを手がけるバレエ・グローバル（Ballet Global）の創業者、ボビー・リー氏は、盗まれたビットコインはもう戻らないとの見方を示している。

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過去の大規模な暗号資産ハッキングとの比較

暗号資産の世界では、過去にも大きな被害が繰り返し起きてきた。バイビット（Bybit）のハッキングは、約14億6000万ドル（約2263億円）だったと報じられている。

また、イラク中央銀行で起きた国家による窃盗と略奪も、約10億ドル（約1550億円）にとどまるとされる。こうした事例と比べても、今回の被害額は規模の大きさが際立つ。

背景として、FTXの崩壊も業界に大きな影響を与えた出来事である。FTXは2022年後半に崩壊し、元CEOのバンクマン・フリード（SBF）は信用を失った人物として知られている。今回のハッキングとは直接の関係はないものの、利用者が取引所に資産を預ける際には、セキュリティと透明性が問われ続けている。

今後は、補填が実際にどのように進むのか、凍結資金の扱いがどう変わるのか、そして初期調査の結論が確定するのかが焦点となる。続報に注目が集まっている。