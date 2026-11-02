バイナンスハッキング被害95%補填 北朝鮮グループ犯行

バイナンスが北朝鮮サイバー犯罪グループのハッキング被害を受け、盗まれた資産の95%を補填したことを発表した。残りの補填も全額行う方針で取引再開の動きがある。

世界最大級の 仮想通貨 取引所 バイナンス が、サイバー攻撃を受けすべての取引を停止していた。当初報告された被害額は63億ドル相当のデジタル資産盗難であったが、同社は盗まれた資産の約95%をすでに補填したと発表した。残りの補填作業にはさらに時間がかかる見込みだが、関連する損失は全額補償すると繰り返し表明している。

不正出金と流入の詳細な分析結果

バイナンスは、グリニッジ標準時で11月1日午前6時から午後3時30分までの間に、46億4900万ドルの出金と10億1000万ドルの入力を処理したと明らかにした。この間の純流出額は約36億4000万ドルに達したという。当初出金額が急増していたが、その後減少し、予想通りに安定しつつある状況だと同社は述べている。

Also read 総合エンタメ情報誌「ぴあ」が「とぶ！ぴあ」として約15年ぶりに復刊

セキュリティーチェックが完了次第、より多くのサービスが段階的に再開される予定だ。ビットコインやイーサリアムなど20種類以上の主要仮想通貨の引き出しはすでに再開された。ユーザーへの影響を最小限に抑えるための迅速な対応が続けられている。

北朝鮮系グループによる犯行と過去の事例

今回の攻撃は、トレーダー・トレイターやラザラス・グループとして知られる北朝鮮のサイバー犯罪グループによるものとされている。このグループは2025年にも、米仮想通貨取引所バイビットから当時記録的な15億ドルを盗み出している。組織的な攻撃の手口が繰り返されている現状が浮き彫りとなった。

Advertisement

バイナンスへの攻撃の標的となったのは、グローバル中央集権型取引所であるBinance.comであった。アメリカ向けプラットフォームはこのハッキングの影響を受けていないと報告されている。地域によってセキュリティ管理体制に差異があることが示された。

全額補償の声明とグローバル展開の現状

バイナンスは声明で、当社の姿勢は変わらないと強調した。今回の事態で盗まれた資金の経済的損失を全額補償する方針を再確認している。中国で設立された同社は、世界中に数億人の登録ユーザーを抱える巨大プラットフォームである。信頼回復に向けた取り組みが今後の課題となる。