プレスリリース バイオーム、都市生態系の設計・評価を支援する「Biome Analytics in Cities」を発表

約1300万件の生物分布データと空間解析で、都市の生息可能性や緑地のつながりを可視化。

「Science-Based Targets for Nature in Cities」対応の評価指標群を提供開始 株式会社バイオーム（本社：京都府京都市、代表取締役：藤木 庄五郎、以下「当社」）は、都市生態系を評価する解析サービス「Biome Analytics in Cities（バイオーム アナリティクス イン シティーズ）」を発表します。 本サービスは、当社が保有する約1,300万件におよぶ独自の生物分布データと、これまで培ってきた種分布モデリング、接続性解析、誘致可能性分析、シナリオ分析を組み合わせ、都市・街区から個別物件までの生態系を評価するものです。

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新たな緑地の計画・設計に加え、既存の造成緑地の評価・PRや、都市に残る樹林や水辺などの保全・管理も支援します。 さらに、都市が科学に基づく自然目標を設定するための国際的なガイダンス「Science-Based Targets for Nature in Cities」（以下「SBTNC」）との整合を目指し、生物種と生息地の双方を捉える評価指標群を構築します。 個々の物件における緑地整備や管理を、周辺地域の生態系や自治体の保全目標と結びつけるための判断材料を提供します。