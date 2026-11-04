バイオハザード30周年展、レオンやウェスカーの立体造形で歴史を回顧

カプコンが主催する「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」の詳細と、川田将央氏、狩野英孝氏、森川智之氏の登壇イベント内容、展示の見どころを解説します。

カプコン が企画したホラーゲームシリーズの記念展示会において、主要キャラクターの等身大立体造形や開発資料が集結した。この展示は、シリーズ全体の歴史を俯瞰すると同時に、ファンが長年親しんできた恐怖や印象的な瞬間を追体験できる構成となっている。

恐怖の系譜で時系列を振り返る展示の概要

展示の入り口には、シリーズで起きた事件と対応するゲームタイトルを時系列順に紹介する「恐怖の系譜」が設置されている。ここでは、洋館で発生した事件から始まり、街、そして世界へと広がりを見せる展開が描かれており、当時のパッケージが並ぶ様子は、長年シリーズをプレイしてきたファンにとって懐かしさを感じさせるポイントとなっている。

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発表会で登壇したお笑いタレントの狩野英孝氏は、初代『バイオハザード』のパッケージに注目し、他とは異なるホラー感を最初から感じ取ったという。プレイ開始時のゾンビが振り返る冒頭のシーンについては、一生忘れないほどの衝撃だったと当時の記憶を振り返った。

3大スクリーンと開発資料で世界観を再構築

続く「THE WORLD OF BIOHAZARD シアター」では、3つの大画面を使用した映像コンテンツが上映されている。各画面には異なる映像が流れており、シリーズの多様な場面が映し出されるが、最終的には映像がひとつにつながる構成となっている。膨大な情報量だが、狩野氏は一度では見切れないほどであると話し、じっくりと腰を据えて楽しむよう推奨している。

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「恐怖のエビデンス」エリアでは、シリーズの重要な要素であるウイルス、寄生生物、菌をテーマに、開発資料や造形物が展示されている。ゲーム内で描かれた感染に関する要素を、実物の展示を通じて間近で見ることが可能となっている。

ヴィランの立体造形とキャラクターの変遷

作中で主人公たちを脅かしてきたヴィランたちの立体造形も登場しており、アルバート・ウェスカーは専用の展示空間でトレードマークのサングラスを身に着けた姿で観客を迎える。シリーズのプロデューサーである川田将央氏によると、ウェスカーの展示にはちょっとした仕掛けも用意されている。

また、オルチーナ・ドミトレスク夫人も圧巻の造形となっており、今回は座った姿で展示されている。発表会では彼女が手にしているものと同じサイズのワイングラスが用意され、登壇者3人で乾杯の挨拶が行われた。狩野氏は、ゲーム中にレーザートラップで苦戦した経験を紹介し、その様子が海外で「クレイジージャパニーズ」とコメントされた思い出を語った。

声優の感慨とグッズで体験を深める

「対峙する者たちの記憶」では、ジルやクリスをはじめとするキャラクターたちの初登場時から最新作までの姿が展示されている。レオン・S・ケネディの日本語版声優である森川智之氏は、演じてきたキャラクターと再会できたことを喜び、狩野氏とツーショット写真を撮影したと明かした。

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レオンは作品の時系列によって年齢や姿が異なり、森川氏は収録の際に設定上の年齢を確認しながら演技プランを立てていたという。『バイオハザード RE:2』の若き日のレオンと最新作の姿を見比べることで、シリーズとともに歩んだ変化を感じることができる。さらに、『バイオハザード レクイエム』のヴィクター・ギデオンのヘッドギアも、細かな傷や錆まで表現されており、使い込まれた雰囲気が伝わってくる。