リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督がバイエルンでの経験を振り返り、チャンピオンズリーグでの対戦を前にチームへ警戒を促した。

。2016年にUEFAのAライセンスを取得した後、ミュンヘンで父カルロ・アンチェロッティのアシスタントを務めた37歳の指揮官は、指導者としての学びを形作ってくれたのはブンデスリーガの強豪だと語った。

アンチェロッティ監督は「非常に高いレベルの環境に身を置き、並外れた経験と質を持つ選手たちのそばにいられた。 トップレベルの競争とは何か、その要求や組織を目の当たりにした。 同時に、クラブに明確に根付いている人間的な価値観も大切にしていた」と話した。

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「技術面や戦術面では、フィリップ・ラーム、シャビ・アロンソ、チアゴ・アルカンタラのような選手たちと意見を交わす機会があり、それが自分の大きな成長につながった。 経験という点では、今も存在し、これからも存在し続ける世界のサッカー界の歴史あるクラブの一員になれたことだ」アンチェロッティ監督によると、バイエルンでアシスタントコーチに就任したのは、長年の準備と突然訪れた機会が重なった結果だった。 パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーでフィットネス部門の仕事からキャリアを始め、シーズン途中の予期せぬ退団によってミュンヘンで道が開けた。

「そうだし、一夜にして実現したわけではない。 そこに至る道のりがあった。 私は指導者になるための勉強をしていた。 当時は少し予想外だった。1月にアシスタントコーチがプレミアリーグへ行くために退団したからだ。

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いわば、そのポストが空いた」とアンチェロッティ監督は説明した。

「だから私がアシスタントコーチに就任した。 非常に若い年齢で大きな責任を担ったのは確かだ。 しかし、それが成長につながる。 寄せられた信頼は本当に大きな強みだった。

おかげで早く成長できた」ヴァンサン・コンパニ監督率いるバイエルンは、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、アルフォンソ・デイヴィス、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、イスマエル・サイバリを欠いてフランス北部に向かう。 それでもアンチェロッティ監督は、対戦には絶好のタイミングだという見方を退けた。 また、バイエルンのDFダヨ・ウパメカノを、世界屈指の現代的なセンターバックの一人として挙げた。