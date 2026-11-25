珍しい神経疾患と診断されたジャマル・ムシアラに減俸を受け入れるよう圧力をかけているとして、バイエルンが「いじめ」と批判される理由を解説する

昨年2月のムシアラの新契約締結は、バイエルンにとって広く祝福される出来事だった。 それも当然だ。17歳でクラブのトップチームデビューを果たして以来、元チェルシーのアカデミー出身選手は、バイエルンでブンデスリーガ優勝を経験し、EURO 2024ではドイツ代表での活躍によって大会ベストイレブンに選ばれ、世界のサッカー界で最も魅力的な若手の一人であることを証明していた。

当時のムシアラは、駆け出しのキャリアで最も得点に絡んだシーズンの半ばを少し過ぎたところにあり、移籍の噂も絶えなかった。 そのため、バイエルンのスポーツ担当役員は「世界で最も獲得を望まれている選手の一人に、我々の長期計画を信じてもらうことができた」と喜んだ。 に対し、ムシアラの契約は今も「有効」だと述べた。 しかし、同時に「経済的な枠組みに見合う水準に恒久的に戻れないのであれば、我々は席に着いて話し合わなければならない」とも認めた。

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この発言は重要な意味を持つ。 当然ながら、減俸の可能性を巡るバイエルンの公の発言には、すぐに厳しい批判が集まった。 シュテファン・エッフェンベルクはクラブの対応を「壊滅的」と呼び、選手組合VDVのマイク・フランツは「いじめに近い」と述べた。 FIFProも「交渉に先立ってムシアラとその代理人らに圧力をかけるための、足並みをそろえた戦略」と見なして非難した。

ムシアラがサッカーだけに集中し続けられるかは、現時点では誰にも分からない。 毎週のように自身の報酬に見合う働きを証明しなければならない状況となり、今のサッカー界でおそらくどの選手よりも大きな重圧を受けることになるからだ。 役員の一部が、欠神発作について知る前から、ムシアラの代理人らとの契約延長交渉におけるエーベルの対応に不満を抱いていたとの報道も、すでに出ている。

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火曜日にはムシアラの代理人らがバイエルン首脳陣と関係修復に向けた話し合いを行ったが、本来は私的な問題であるべきことが国を挙げた議論の的となった今、今後数日もさらなる憶測や情報漏えいが続くと見ておくべきだろう。 ただ、ほぼ誰もが同意できることが一つある。 公の場で厳しい目にさらされるのはムシアラにとってひどく不公平であり、雇用主であるバイエルンの印象も著しく損なっている。

土曜日のクラブの年次総会では、地元の神経科医までが、ドレーゼン、ヘーネス、ルンメニゲを名指しし、「選手が再び以前の水準に到達できるのか疑問を呈している」と批判した。 ヨナタン・ホフマン医師は、そうした振る舞いは「盛んに称賛される『ミア・ザン・ミア』の精神」とは到底相いれないと訴えた。