3試合連続で勝利なし。多くの主力を欠き、長時間10人で戦ったバイエルンは、ハンブルガーSVと0-0で引き分けた。バイエルン各選手の個別評価。

これまでのキャリアで最も奇妙ともいえるセーブを見せた。48分、スタニシッチが自陣ゴール方向へクリアしたボールを、意図的なバックパスと判定されるのではないかとウルビヒは根拠なく恐れた。

そのため手で防ぐ代わりに、ゴールラインの寸前で頭を使ってボールをゴール上へ逃がした。 一方、アルベルト・グレンベークの意表を突くFK（45＋1分）と、セバスティアン・ボルナウの至近距離からのシュート（49分）は通常どおりセーブした。 採点：2.5。 守備では非常に安定していた。23分には抜け出したパトソン・ダカとの重要な競り合いを制した。

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攻撃でも存在感を示し、19分にはエンディアイを巧みに前方へ送り出してチャンスにつなげ、60分には鮮やかなドリブルで相手ペナルティーエリアに進入した。 採点：2。 左右のサイドバックを行き来する起用が続き、HSV戦では再び左で先発した。48分には自陣ゴール方向へクリアし、ウルビヒに頭でのセーブを余儀なくさせた。63分にはレッシング＝レレシイトを蹴ったにもかかわらず、罰を受けずに済んだのは非常に幸運だった。 採点：4。4分にはCKから直接決めかけた。