バイエルンのマックス・エーベル氏は、レアル・マドリーからミュケ・オリーセの獲得に関する2度の電話があったことを明らかにしたが、レアル側は獲得の意志がないと正式に表明した。ヘルベルト・ハイナー会長もペレス会長と会談し、同様の回答を得たと認めた。

ミカエル・オリーセと レアル・マドリー をめぐっては、夏に数多くの噂が流れた。 バイエルンの スポーツ 部門責任者 マックス・エーベル 氏が今回、レアルとの2度の電話について明かした。2026年夏のワールドカップ期間中、バイエルンのスターであるオリーセがレアルへ移籍する可能性は、大きな話題の一つだった。

バイエルンのスポーツ担当取締役を務めるエーベル氏は、この件でレアルから実際に2度電話があったと認めている。 エーベル氏は週末のファンクラブとの会合で、「レアル・マドリーから2度電話があり、接触は過去にも現在にも一切ないと伝えられた」と説明した。 レアル側はさらに、2026年夏にオリーセを獲得することは絶対にないと公式声明で表明した。 バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長も数日前、オリーセについてレアルのフロレンティーノ・ペレス会長と話したことを認めた。

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ただ、ペレス会長からも「レアル・マドリーはオリーセ本人とも代理人とも一度も話をしていないと保証された」。 特に直近の移籍期間には、レアルがオリーセの獲得を目指しているとの噂が繰り返し浮上していた。 ペレス会長が会長選の選挙戦で、クリスティアーノ・ロナウドのような大型補強をファンに約束すると、複数のメディアは、その対象がバイエルンに所属する24歳のオリーセだと報じた。