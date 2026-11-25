バイエルンは水曜夜、チャンピオンズリーグでフランスの強豪リールと対戦する。マイケル・オリーズは足の負傷で欠場するが、デカトロン・アレナでの一戦を前に注目を集めている。

「レディング時代から彼の成長を追ってきた」とレタンは語った。 「彼のことが大好きだったし、今もそうだ」。 オリーズはユース時代にアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティといった強豪クラブでプレーし、2017年にレディングへ移った。

同クラブでは2020年初めにトップチーム入りを果たし、その後まもなく頭角を現した。

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「情報を得て、彼を知った」とレタンは説明。 その後、オリーズの歩みを詳しく調べたという。 2021年夏、オリーズは移籍金930万ユーロでクリスタル・パレスに加入し、プレミアリーグで名を上げた。2024年にバイエルンが本格的に獲得に動き、契約で定められた移籍金5300万ユーロを支払った時には、レタンとリールにとって完全に手遅れだった。

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「6000万ユーロはリールには選択肢にならない。 プレミアリーグの選手にかかる移籍金を、フランスのクラブが負担するのは極めて難しい。 それに年俸の水準も、我々が慣れているものとはまったく違う」こうしてオリーズ獲得への取り組みを断念したという。

「移籍金は論外だった。 そうでなければ、すぐに獲得していた」。 ちなみに、リーグ・アンで3位につけるリールのクラブ史上最高額の補強は、2020年に2700万ユーロで獲得したジョナサン・デイヴィッドだ。