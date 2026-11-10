バイエルン、来夏の補強で左ウイング強化へ ケイン不在時の備えとトレゾルディ移籍の行方

ドイツ王者バイエルン・ミュンヘンは来夏の補強で左ウイングの強化を優先する見通しだ。トレゾルディへの関心も報じられており、ケイン不在時の備えが焦点になる。

ドイツの バイエルン・ミュンヘン が、来夏の補強に向けて攻撃陣の整備を進めるとの見方が出ている。最大の焦点は左ウイングで、 ルイス・ディアス に代わる信頼できる選手の獲得が優先される見通しだ。ベルギーリーグでプレーする トレゾルディ への関心も取り沙汰されているが、移籍の行方はまだ定まっていない。

背景として、かつて欧州で輝かしい歴史を築いたミランの現状にも触れておく必要がある。ミランは今季チャンピオンズリーグではなく、欧州で2番目の大会であるヨーロッパリーグに出場している。2024-25シーズンはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ後に行われたプレーオフでフェイエノールトに敗れた。リーグ優勝を最後に果たしたのは2022年で、それ以降はインテルがイタリアのクラブサッカーで最高峰の存在となっている。

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バイエルンの攻撃陣は顔ぶれが充実している

ドイツ最多優勝クラブであるバイエルンは、攻撃陣の顔ぶれが非常に充実している。特に中央のポジションは層が厚く、ほかの攻撃的ポジションでも競争が激しい状況だ。

バイエルンは過去3年間でチャンピオンズリーグ準決勝に2度進出している。今季も優勝候補の一角と見られており、チームとしての期待値は高い。

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こうした状況の中でも、来夏の補強では左ウイングの補強が優先される。ルイス・ディアスの役割を担える選手を確保できるかどうかが、次の編成の成否を左右するとみられる。

コンパニ監督とエベルが語る補強方針の考え方

バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当役員のマックス・エベルは、昨夏の移籍市場が閉じた後、新加入のイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリが適切な代役になると強調していた。両者の考えは、ケインがプレーできない場合でも対応できるというものだ。

一方で、バイエルンの選手層にはケイン以外に本職のセンターフォワードがいないことも事実として指摘されている。層の厚さと本職FWの不在という二つの側面が、補強の議論を複雑にしている。

コンパニ監督とエベルの見解と、来夏の補強優先順位は必ずしも矛盾しない。サイバリとニャブリの存在を前提としつつ、左ウイングの強化を並行して進めるという方向性が読み取れる。

ケインの存在感とトレゾルディ移籍の判断材料

コンディションが万全であれば、イングランド人FWのケインはバイエルンにとって代えの利かない存在だ。ゴールを決めるだけでなく、低い位置から攻撃を組み立てる役割も担っている。

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ケインは得点をお膳立てする力でも際立っており、今季は15試合で10アシストを記録している。攻撃の起点としての価値は数字にも表れている。

ケインがバイエルンに移籍してからの3年間で、負傷による公式戦欠場はわずか7試合だった。この事実は、チームがケインを中心に据え続ける理由を明確に示している。

こうした事情を考えると、バイエルンから関心を寄せられたとしても、トレゾルディは移籍を慎重に検討するとみられる。今後の成長と年齢を踏まえれば、最も重要なのはトップレベルでの出場機会だ。

ベルギーリーグを離れること自体は、その意味で理にかなっている。ただしバイエルンでは大半の試合でケインが不動の主力となり、ほかの攻撃的ポジションも競争が非常に激しい。出場時間をどう確保できるかが、移籍を判断する上での核心になる。