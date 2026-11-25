まれな神経疾患と診断されたジャマル・ムシアラに減俸を受け入れるよう圧力をかけているとして、バイエルンが「いじめ」と批判される理由を解説する

「クラブには、こちらの神経科医にムシアラを診察させる権利がありません」とクラブ関係者はこの週刊誌に語った。 「私たちは常に、ムシアラが依頼した医師から提供される情報に頼るしかありません。

明確な説明が欲しいのですが、得られていません」 また、バイエルンの一部の要職者が、契約延長前に選手の代理人側は症状を知っていたのかと疑っていることも明らかになった。 一方、マテウスはそうは考えておらず、ムシアラの神経機能障害が診断されたのはその4カ月後だったと主張している。 とはいえ、ムシアラ側とクラブ側で働く多くの人々の誠実さまで疑問視されているという事実だけでも、関係者全員にとって大きな痛手だ。 マテウスはこう記した。

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「これはバイエルン・ミュンヘンにとって本当の試練です。 わずか4週間前、私は『ミア・サン・ミア』の精神と結束について、クラブを絶賛していました。 ムシアラの病気を何カ月も伏せ、敵対的なメディア環境から守り抜いたのは、素晴らしいことでした。 ムシアラがサッカーだけに集中し続けられるかどうかは、現時点では誰にも分からない。

週ごとに自らの報酬に見合うことを証明しなければならないような状況に置かれ、今のサッカー界でおそらく他のどの選手よりも大きな重圧を受けるからだ。 欠神発作について知る前から、エベールによるムシアラの代理人との契約延長交渉の進め方に一部役員が不満を抱いていたとの報道も、すでに出ている。 火曜日にはムシアラの代理人側がバイエルン首脳陣と和解に向けた話し合いを行ったが、本来は私的な問題だったものが国民的な議論の的となった今、今後数日も臆測や情報流出が続くと考えるべきだろう。 ただ、ほぼ誰もが同意できることが一つある。

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公の場で詮索されるのはムシアラにとってひどく不公平であり、雇用主であるクラブの印象を著しく損ねているということだ。 土曜日のクラブ年次総会では、地元の神経科医ヨナタン・ホフマン医師が、ドレーゼン、ヘーネス、ルンメニゲを名指しで批判した。

「選手がかつての水準に再び到達できるかどうか」を公然と疑問視する行為は、「盛んに称賛される『ミア・サン・ミア』の精神」には到底そぐわないと訴えた。 そのモットーは、結束と共有する価値観を表すはずのものだ。 だが今は、「バイエルン・ファミリー」の一部が、バイエルンの地に迎え入れた一人の選手を非情にも切り捨てようとしていると受け止められている。 それも無理はない。