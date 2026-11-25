バイエルンがリールに1-2で敗れたチャンピオンズリーグの一戦を選手別に採点。ウパメカノ、パブロヴィッチ、キミッヒらの評価を紹介。

バイエルン はスタッド・ピエール＝モーロワで、圧倒的にボールを支配しながらも決定力を欠いた。 ボール支配率は65％、パス成功数は700本近くに達し、15分にダヨ・ウパメカノが先制点を決めた序盤は、ヴァンサン・コンパニ監督のチームが余裕を持って試合を進めているように見えた。

しかし、速攻で縦に攻めるリールを抑えられず、後半に試合の主導権を失った。 試合を変えたのは二つの場面だった。 後半の半ばを過ぎた直後にホームのリールが上田綺世のゴールで追いつき、そのわずか3分後にはアレクサンダル・パブロヴィッチの極めて不運なオウンゴールが生まれた。 バイエルンは終盤に攻勢を強め、ジャマル・ムシアラも投入したが、リールの堅い守備ブロックを崩せなかった。

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ほぼすべての統計指標で大きく上回りながら、勝ち点を得られずにフランスを後にした。 高い最終ラインの背後を守る若手GKにとって、難しい夜となった。2本のシュートをセーブしたものの、上田の決定力の高い一撃でゴールを許し、相手に当たったオウンゴールにはほとんど対処できなかった。 配球は堅実だったが、リールが短い時間ながら勢いに乗った場面では、守備陣を落ち着かせる存在感が足りなかった。 バイエルンで最も積極的にプレーし、15分にヘディングで先制点を挙げた。