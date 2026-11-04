バイエルン・ミュンヘンがアトレチコ・マドリードに2-0で勝利し公式戦15戦無敗、カールとライマーが得点

バイエルン・ミュンヘンがアトレチコ・マドリードに2-0で勝ち、今季の公式戦無敗を15試合に伸ばした。カールとライマーが得点し、アトレチコは公式戦10試合ぶりの敗戦を喫した。

ドイツの バイエルン・ミュンヘン が、スペインの アトレチコ・マドリード のホームに乗り込み、2-0で勝利した。今季開幕からの公式戦無敗記録は15試合に伸びた。マドリード発の高橋智行通信員が伝えた。

アトレチコは直近の公式戦9試合負けなしと好調を維持していたが、今回の試合で公式戦10試合ぶりの敗戦を喫した。後半9日のカールの先制点と、同28分のライマーの追加点が勝敗を分けた。

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バイエルン・ミュンヘンが2-0で勝利した試合の展開

バイエルン・ミュンヘンは前半、アトレチコの立ち上がりの攻撃を受けた。その後、オリーセとデイビスの両サイドを使った攻めで主導権を握っていった。

前半23分には、カールが左サイドの崩しから放ったシュートが枠を外れた。ライマー、ケイン、スタニシッチも次々とゴールを狙ったが、枠内に飛ばすことはできなかった。

後半も序盤からバイエルン・ミュンヘンが試合を支配した。開始直後にキミッヒが両チームを通じて最初の枠内シュートを放ったが、アトレチコのGKオブラクにセーブされた。

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後半9分、カールがゴール前でコントロールを誤ったル・ノルマンからボールを奪い、先制点を記録した。アトレチコのゴール前での小さなミスが、そのまま失点につながった形だ。

後半28分には、オーバーラップしたウパメカノのシュートがDFに当たった後、オブラクの好守に阻まれ、クロスバーを直撃した。その1分後、右サイドを駆け上がったライマーがペナルティーエリア内の右サイドから強烈なシュートをたたき込み、2点差とした。

代行監督マリッチと両チームの布陣の狙い

バイエルン・ミュンヘンを指揮したのは、アシスタントコーチのマリッチである。コンパニー監督が髄膜炎で先月入院したため、代役としてチームを率いた。

バイエルン・ミュンヘンは、ルイス・ディアス、ムシアラ、ニャブリ、サイバリがけがで欠場する中で試合に臨んだ。攻撃陣に問題を抱える中、3日前にドルトムントと2-2で引き分けた首位対決から先発5人を入れ替えた。

布陣は4-2-3-1で、バロンドール初受賞のケインが先発に名を連ねた。フィジカル面が懸念されていたオリーセ、18歳のカールも先発し、伊藤洋輝は公式戦2試合連続でベンチスタートとなった。

一方のアトレチコ・マドリードは、カルドーゾとクリスティアン・ロメロがけが、ヒュルマンドが出場停止で欠いた。3日前にレバンテに2-0で勝利した試合から、スタメン2人を変更して臨んだ。

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システムは4-4-2で、セルロートが今季初めて先発し、フリアン・アルバレスと2トップを組んだ。今夏退団したグリーズマンの後継者と目されるイ・ガンインは、ベンチスタートとなった。

試合前の黙とうとアトレチコの追悼

試合前には、満員のスタンドがアトレチコ・マドリードのカラーである紅白に染まった。スペイン2部アンドラ戦での悲劇的な事故で逝去したテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルさんに黙とうが捧げられた。

鉄道事故の犠牲者にも黙とうが捧げられた後、前半がスタートした。両チームの選手と観客が一体となった追悼の時間が、試合の始まりを静かに彩った。

アトレチコの連続無敗記録とCL順位への影響

アトレチコ・マドリードは、直近9試合負けなしという好調が途切れた。ほとんど攻撃の形を作れずに0-2で敗れ、公式戦10試合ぶりの黒星となった。

欧州CLリーグフェーズでは、1勝1分け2敗の勝ち点4となった。暫定ながら22位に後退し、今後の戦いでの立て直しが問われる状況となった。

バイエルン・ミュンヘンは、今季の公式戦無敗を15試合に伸ばした。ドルトムントとの首位対決で引き分けた直後の試合を勝利で締めくくり、攻撃陣に問題を抱える中での結果として注目を集めた。