バイエルン・ミュンヘンでは、ジャマル・ムシアラに関する神経機能の障害や減俸の議論が注目されている。これに先立ち、ウリ・ヘーネス会長が下部組織出身のカール・トゥーテについて、より謙虚さやプレッシャーを求めるべきだと発言し、世代間の価値観のずれが浮き彫りになった。スポーツ担当役員もプレー面での低迷を指摘する中、代理人は公の場での批判を否定し、クラブ内外で激しい議論が交わされている。

バイエルンを取り巻く状況は、なんと目まぐるしく変わるのだろう。 現在、見出しを賑わせているのは、もちろん ジャマル・ムシアラ を巡る議論だ。 神経機能の障害、パフォーマンス、減俸の可能性を巡る議論。

そして、そもそもなぜこうした議論が公の場で行われているのかという議論だ。 この一件の発端は、約3週間前にクラブの重鎮ウリ・ヘーネスがでは、ここでクイズ。 バイエルンを巡るその前の大きな話題は何だったか？ ヒントを一つ。

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これもヘーネスの公の発言がきっかけで、ムシアラの一件が始まるちょうど2週間前のことだった。 やはりバイエルンの若い下部組織出身選手を巡る話だ。 もう分かっただろうか？ のインタビューで、カールにさらなる「謙虚さ」を求め、もっと「プレッシャー」をかけるべきだと主張。