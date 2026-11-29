バイエルン・ミュンヘンのMFコンラート・ライマーが、ハンブルクとのブンデスリーガでの引き分けに終わった試合で右足首に重傷を負い、数カ月離脱する見込みだ。

バイエルン ・ミュンヘンは、ライマーがフォルクスパルクシュタディオンでの試合中に右足首の腱を脱臼したと正式に発表した。29歳のライマーは後半52分に途中出場したが、終了の笛が鳴るわずか3分前に交代を余儀なくされた。

クラブのメディカルスタッフは日曜日の朝に診断結果を確認。 国内大会と欧州大会の日程が過密になる中、ヴァンサン・コンパニ監督のチームにとって選手層を揺るがす痛手となった。 、「コンラート・ライマーはハンブルガーSVとのブンデスリーガの試合で右足首の腱を脱臼し、手術を受けなければならない。 オーストリア代表選手は当面離脱する」と発表した。

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によると、クラブは復帰時期を公式には明らかにしていないものの、手術の内容から長期離脱が見込まれる。 回復過程をすぐに始めるため、ライマーの手術は早ければ日曜日にも行われる予定だという。 リハビリにできるだけ早く着手するための対応だが、完全復帰までには数週間ではなく数カ月かかるとみられている。 手術とその後の理学療法に対する体の反応にもよるが、MFは約3カ月の離脱を強いられる可能性がある。