欧州のビッグクラブがクラブ・ブルッヘ所属の若手ストライカーニコロ・トレゾルディに注目している。バイエルン・ミュンヘンは代理人と接触を開始し、2027年夏に7000万ユーロ規模での獲得を視野に入れている。バルセロナもスカウトを派遣して動向を注視しており、移籍争奪戦が激化する見込みだ。

欧州のビッグクラブの視線が、ベルギーの若手ストライカーに注がれている。 その名は次の移籍市場で争奪戦の火種となりそうだ。 バイエルン・ミュンヘン が獲得に乗り出したことで、以前から成長を見守ってきた バルセロナ の計算が狂う可能性もある。

移籍金は2027年夏に7000万ユーロに達するとの見方も出ている。 ドイツ紙『ビルト』のクリスティアン・ファルク記者によると、バイエルン・ミュンヘンはクラブ・ブルッヘのFWニコロ・トレゾルディの代理人とすでに初期段階の接触を始めており、将来的な獲得の可能性を探る準備を進めているという。 同記者は、同選手がバイエルンの関心リストに入っており、クラブ幹部が代理人と連絡を取り合って移籍成立の可能性を探っていると伝えている。 の背景には、トレゾルディがクラブ内で高く評価されていることがある。

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同選手は、来年1月に退任予定のバイエルンの獲得担当ディレクター、ニルス・シュマトケ氏が特に気に入っていた選手の一人だった。 ただ、同氏の退任が見込まれていても、若きストライカーに対するクラブ首脳陣の関心に変わりはない。 首脳陣は特にその得点力と伸びしろを踏まえ、将来に向けた有望な投資と見なしているという。 早い段階で接触があったものの、この移籍が次の冬の移籍市場で決着する可能性は低いとみられる。