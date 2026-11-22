バイエルン・ミュンヘンのカール＝ハインツ・ルンメニゲ会長は、高額契約中のヨシュア・クイシオン・ムシアラの売却可能性を示唆した。トーマス・ハマン元選手の批判的背景とその理由を詳解する。

バイエルン・ミュンヘン の カール＝ハインツ・ルンメニゲ 会長は、高額契約を交わしながらも健康問題を抱える ヨシュア・クイシオン・ムシアラ に対し、将来的な売却を含む厳しい対応を取る可能性があることを示唆した。

ルンメニゲ会長は、選手本人、家族、そして何より代理人事務所と直接的な対話を行う必要があると指摘し、そのような事態になれば現在の高額な移籍金は維持できなくなると述べた。

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バイエルン・ミュンヘンは、ムシアラがクラブを去りたいとは考えておらず、現在の状況で彼を購入する他クラブが存在するとも思わない立場を示している。

しかし、選手が最高の状態で復帰しない場合、クラブは財政面についても現実的な検討を余儀なくされる可能性がある。

ムシアラの責任とルンメニゲ会長の主張

トーマス・ハマン元選手は、バイエルン・ミュンヘン首脳陣の対応に対して一定の理解を示しつつも、ムシアラの状況について明確な批判を展開した。

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ムシアラは高額な給与を受け取っている選手であり、カール＝ハインツ・ルンメニゲ会長が言うように、現時点での売却は不可能である。

ハマンは、健康上の問題と受け取っている給与を考慮すると、現在の市場価値は限りなくゼロに近づくと断言した。

23歳のムシアラは、クラブ最高給取りの一人となった2025年2月の契約延長によって、クラブに対する一定の責任も負ったとハマンは考えている。

契約延長と情報共有義務

ハマンは、契約にサインし、しかもバイエルンで最も高い給与を得る選手の一人であるなら、クラブに対する責任が生じると強調した。

特に、病気や健康上の問題がある場合、それを相手側に知らせる義務もあると述べ、情報共有の重要性を説いた。

今こそ双方が話し合い、この件にどう対処するか、解決策を見つけなければならない状況だとハマンは指摘した。

相手側からまだその動きが行われていないため、バイエルンは少し失望していると思うと説明し、それが今、バイエルン側からこれだけの発言が出ている理由だと述べた。

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クラブ側の実績と失望の背景

ハマンはさらに、ムシアラ本人を少し気の毒にも思うと説明し、まず彼にとって悲劇的なことだと指摘した。

ただし、医師やサポート体制に関して、バイエルンほど幅広い人脈を持つクラブはないと述べ、バイエルン以上のところはないと強調した。

そのため、一緒に解決策を見つけようと積極的に働きかける道を探らなかったことが理解できないと、クラブの姿勢に対して疑問を投げかけた。

復帰実績と関係者の対応

ザールガー通りのクラブとの契約が2030年6月末まで続くムシアラは、数週間にわたる負傷離脱を経て、ケルン戦で復帰を果たした。

この復帰後、ヴァンサン・コンパニ監督とマックス・エーベルSDは、23歳のムシアラを公然と擁護し、支持を表明した。

しかし、ルンメニゲ会長とハマンの発言は、クラブ内部での緊張関係と、ムシアラの将来に対する懸念を浮き彫りにしている。

今後の選手、家族、代理人との対話次第で、バイエルンの対応はさらに明確になっていく可能性がある。