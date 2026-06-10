バイエル・レバークーゼン、ヘルタ・ベルリンの若手選手ケネット・アイヒホルンを獲得

バイエル・レバークーゼンは、ヘルタ・ベルリンの若手選手ケネット・アイヒホルンを獲得した。移籍金は900万ユーロ。リヴァプールやRBライプツィヒのオファーを断り、本人はすでにメディカルチェックに合格している。

バイエル・レバークーゼン は ヘルタ・ベルリン の若手選手 ケネット・アイヒホルン を獲得した。 移籍金は 900万ユーロ 。 リヴァプール や RBライプツィヒ のオファーを断り、本人はすでにメディカルチェックに合格している。

氏によると、レバークーゼンは契約解除条項900万ユーロを行使し、16歳の逸材アイヒホルンを獲得間近。 彼はヘルタでの2. ブンデスリーガでの活躍で欧州屈指のMF候補に成長し、2031年までの契約でバイアレーナに加入する。 この10代選手に注目していた欧州の複数トップクラブは、大きな打撃を受けた。

プレミアリーグのリヴァプールとマンチェスター・シティも獲得を熱望し、将来の中核選手と期待していた。 しかしアイヒホルンはドイツに残り、レバークーゼンのプロジェクトを選択。 移籍決定前にはRBライプツィヒのオファーも断っていた。2部リーグで苦戦するヘルタにとって、900万ユーロの移籍金は歓迎だ。 クラブは主力を残留させたいと考えていたが、移籍金の額と本人の希望で移籍は避けられなかった。

契約には成績連動ボーナスや将来的な売却手数料条項が含まれており、アイヒホルンがレバークーゼンで才能を開花させれば、ベルリンのクラブは追加の利益を得る





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