バイエルン・ミュンヘンがジャマル・ムシアラの給与交渉を公に展開したことが、クラブの評判を損ない、将来の契約交渉に深刻な悪影響を及ぼす恐れがあると懸念が高まっている。

バイエルン・ミュンヘン が、中盤の ジャマル・ムシアラ との契約条件をめぐる公的なやり取りは、単なる一時的な摩擦にとどまらず、クラブの長期的なレピュテーションと選手管理の両面に深刻な損傷を与えているとの指摘が、サッカー界の専門家から相次いでいる。この対応は、クラブの伝統的な品格を損ない、将来のトッププレイヤーとの契約交渉において重大な先例となり得るリスクを孕んでいる。

契約更新の透明性欠如が選手信頼を揺さぶる

ドイツの専門誌『スポーツ・ビルト』の報道責任者であるマリアッツ・ハイナーは、この出来事が後々までクラブに悪影響を及ぼすと強く警告した。ハイナーは、本来ならクラブ側は「ハリー・ケインが脛腓靱帯断裂で数カ月の離脱を余儀なくされた。我々はつい先ほど高額な条件で彼との契約を延長した。彼が100％の状態に戻らなければ、給与について話し合わなければならない」と明言すべきだったと指摘した。このように公に述べるのが筋であったとハイナーは強調し、現在の不透明なアプローチは誤りであったと判断している。

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ハイナーはさらに、この対応が今後の契約交渉に支障を来すと予測した。チームには将来の世界最優秀選手となる可能性があるミカエル・オリーセが存在しており、彼にも高い給与を支払いたいというクラブの意向はある。しかし、選手側はこうした対応を見て「病気やけがで結果を出せなくなったら、自分も公の場でさらし者にされるのではないか」と不安を抱くことになる。ハイナーは、「いやあ、これで彼らが得をしたとは思えない」と断じ、選手との信頼関係構築において致命的な失敗であったと結論づけた。

リオ・ファーディナンドがクラブの品格を批判

この問題はすでにドイツ国外でも大きな波紋を広げており、イングランドのレジェンド、リオ・ファーディナンドがX（旧Twitter）を通じて激しい批判を展開した。ファーディナンドは、バイエルン・ミュンヘンであればもっと適切に対処できるはずであり、ジャマルの健康上の問題を理由にクラブの将来に向けてより合理的な条件を交渉したいのであれば、メディアではなく、彼と彼のチームに直接話すべきだと指摘した。

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マンチェスター・ユナイテッドでDFとして活躍し、代表で81試合に出場した経験を持つファーディナンドにとって、現在のバイエルンの対応は全く見慣れない光景であった。ファーディナンドは、メディアやクラブ関係者が公の場でこの件について話す必要はなく、ジャマルにとってこの状況に対処するのはすでに十分に困難であるはずだと述べた。バイエルンは外から見ていて常に品格と水準を示し、多くの人から称賛されてきたクラブの一つだが、残念ながら今回の対応はまったくバイエルン・ミュンヘンらしく感じられないと厳しく糾弾した。

ハイナーとドレーゼンが選手側支援を表明

一方で、クラブ関係者の一部からは選手側への支援の声も上がっている。ハイナーは、「我々は皆、常に選手のことを心配している」と説明し、ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンもそれを表明していると伝えた。特にドレーゼンは、ジャマルにプレッシャーをかけることが目的だったことは一度もなく、彼が以前のジャマルに戻ることを願っていると強調した。戻るには時間が必要であり、その時間を彼に与えなければならないと、選手への温かい視線を披露した。

スポーツ部門がムシアラを全面的に支持

スポーツ部門の首脳陣は、ムシアラに対して揺るぎない支持を表明している。ケルン戦後、ルンメニゲの厳しい言葉について問われたスポーツ担当役員のマックス・エーベルは、彼には再び以前のパフォーマンスを発揮できる可能性があると固く信じていると述べた。エーベルは、我々スポーツ部門は異なる確信を持っていると強調し、内部ではムシアラの回復と再浮上に自信を持っていることを示唆した。

ヴァンサン・コンパニ監督も、ムシアラは「特別な選手」であると信じ、この公的な議論には入り込みたくない立場だ。コンパニは、過去2年半そのようになどしてこなかったと述べ、クラブのために多くのことをしてきた人たちがいて、それぞれ意見を持っているのはまったく問題ないとした。監督はメディアの喧騒に巻き込まれることなく、チーム内の結束と選手の信頼回復に注力する姿勢を明確にしている。