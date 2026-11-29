相次ぐ負傷者に悩まされるバイエルン。ハンブルクで退場したキミッヒが何試合欠場するかも、まだ分かっていない。

キミッヒは退場につながった行為を振り返り、自らを厳しく省みて「まったく言い訳できない」と述べた。

「チームに謝らなければならない。 自分でも本当に説明できない」と、ドイツ代表の主将は続けた。

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「間違いなく、非常に愚かな行為だった。 それでも勝ち点1を得られてよかった」イスマエル・サイバリとハリー・ケインの遠位脛腓靱帯断裂、ジャマル・ムシアラの筋繊維断裂、マヌエル・ノイアーの腱の負傷に続き、ライマーもヴァンサン・コンパニ監督率いるチームの長期離脱者となった。 一方、バイエルンには復帰を見込める選手もいる。 アルフォンソ・デイヴィス（筋繊維断裂）、マイケル・オリーセ（打撲）、セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）は、ヘルタ・ベルリンとのカップ戦で再び起用できる可能性がある。