ヨシプ・スタニシッチが好評な一方、主将キミッヒの退場が響いたバイエルン・ミュンヘン。対戦したハンブルガーSV戦の全選手評価と戦術的な課題、そしてコンパニ監督の評価を詳述する。

バイエルン・ミュンヘン は ハンブルガーSV との試合で勝ち点1を分け合った。この結果をもたらした主な要因は、主将 ヨシュア・キミッヒ の一発退場と、攻守における選手個人の出来高の格差にあった。試合全体を通じてバイエルンが支配した時間帯もあったものの、決定機を活かせなかったことが印象的だ。

安定のスタニシッチと不運のキミッヒ退場

ディフェンスラインで最も高く評価されたのはヨシプ・スタニシッチであり、7.2点を与えられた。彼は守備の複数の役割を担い、ポジショニングを安定させてチームの安定感に貢献した。具体的には、チームが記録した12回のインターセプトに彼が貢献し、バイエルンがより低い位置で守ることを余儀なくされるまで、ビルドアップにおいても安定した土台を形成了した。その統制力は相手アタッカーへの圧力として機能し、守備の要として期待通りの役割を果たした。

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一方で、主将のヨシュア・キミッヒは3点という厳しい評価となった。主将にとって散々な一戦だったこの試合では、序盤は試合のテンポをコントロールする役割を担った。しかし、44分時に乱暴な行為で一発退場となった軽率なプレーが、チームの勝利の可能性を大きく損ねる結果となった。この退場は試合の流れを一変させ、後半の戦いに影響を与えた重要な分岐点となった。

創造性を示したビショフと孤立した攻撃陣

中盤ではトム・ビショフが7.1点を獲得し、停滞する中盤に創造性をもたらそうとして高い技術を垣間見せた。バイエルンが796本のパスを成功させるうえで重要な役割を果たしたが、均衡を破る最後のパスは出せなかった。その正確なパスワークはチームのポゼッションを支えたものの、得点上の決定打には結びつかなかった点が残念な結果となった。

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一方、バラ・サポコ・ンディアイは6.5点にとどまった。序盤はスピードを発揮する場面もあったが、孤立することが多く、存在感を示せなかった。バイエルンが後半の長い時間を守備に費やすなかで存在感は薄れ、最終的にはハンブルクのサイドバックに抑え込まれた。この展開は、チーム全体が守備重視のバランスを余儀なくされたことを示している。

ノア・コジョ＝エヴォラも6.8点の評価となり、グレンベークはライン間で懸命に動いたが、ハンブルクの5バックを相手にスペースを見つけるのに苦労した。ほかの攻撃陣と同様にボールが届かず、枠内シュートを記録できなかった。この状況は、相手チームが堅固な守備ブロックを敷いたことで、バイエルンが前線への渗透に苦戦したことを如実に表している。

コンパニ監督の評価と戦術的な課題

後半に投入されたルイス・ディアスは6.2点の評価となり、ハーフタイムにンディアイに代わって出場した。ドリブルで相手の圧力を和らげようとしたが、敵陣の攻撃エリアではたびたび守備陣に囲まれた。彼の個人技が生かされなかった点は、相手チームが密集防御で対策してきた証拠でもあり、バイエルンが打開策を模索する上で難題を残した。

ヴァンサン・コンパニ監督は6.0点という評価となり、ハーフタイムの守備面での修正によって勝ち点1を確保した点は評価できる。ただ、順位が下の相手に先発メンバーが枠内シュートを1本も記録できなかったことは、対処すべき戦術上の失敗だ。この結果は、監督の采配が守備安定には寄与したものの、攻撃面でのバランス崩れを招いた側面もあることを示している。

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これらの選手評価と試合の流れは、バイエルン・ミュンヘンが今後に改善すべき点を浮き彫りにした。守備組織の安定性は維持されているものの、攻撃時の最終局面での精度向上と、主将不在時のチームコントロールが今後の課題となる。

特に、キミッヒの退場が与えた影響は大きく、チームがより低い位置で守ることを余儀なくされるまで、ビルドアップの土台が揺らぐ場面もあった。この教訓を活かし、次戦ではより効果的な攻撃展開と、規律あるプレーが求められることになる。