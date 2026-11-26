バイエルン・ミュンヘンのドレーゼンCEOは、主力選手ヨシュア・キミッヒからクラブ首脳陣への痛烈な批判を受け、クラブ内の緊張緩和に乗り出した。クラブはジャマル・ムシアラを巡る議論を公の場で続けることを避け、内部で解決を図る方針を示している。

バイエルン・ミュンヘン の ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン CEOが、 ヨシュア・キミッヒ の痛烈な批判を受け、クラブ内の緊張を和らげようとしている。 キミッヒは欧州の舞台で敗れた後、 ジャマル・ムシアラ に対するクラブ首脳陣の対応を公然と非難した。

バイエルン・ミュンヘンでは、クラブ首脳陣と主力選手たちの意見の相違が相次いで表面化し、雰囲気が悪化している。 ドレーゼンCEOは、ムシアラを巡る状況への幹部の対応をキミッヒが痛烈に批判したことを受け、広がる不満への対処に乗り出した。 外部からの圧力が強まる中、バイエルンは安定を保とうとしており、今回の緊張は難しい時期に生じている。 ドレーゼンCEOは『アーベントツァイトゥング』紙の取材に対し、この問題を公の場で議論し続けることは避けたいと明言した。

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とりわけ話題が繊細なものであることから、クラブ内の問題は内部で扱いたい考えだ。