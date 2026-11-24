負傷者をめぐる大きな懸念やハリー・ケインをめぐる騒動をよそに、現在のバイエルンではジャマル・ムシアラの問題がほかのすべてを覆い隠している。有力な監査役会は、これまで極めて信頼関係の厚かった同選手の代理人陣と公然と対立。背後にいるのは誰なのか。

その見方を間接的に裏付けるのが、によれば、近ごろ苦しい状況が続くアタッカーは、複雑なさまざまな条項や「付帯的な取り決め」により、この契約から年間最大3000万ユーロを得られる。

シュナイダーによると、その内容をバイエルン側は「あの時点で、実際には細部まで完全に把握していたわけではなかった」という。 具体的にどの条項を指すかは分かっていない。 ただ、サッカー界では決して珍しくない病気の場合に6カ月間の給与支払いを継続する条項が、ムシアラの契約にあるのは確かなようだ。 法律上の義務は6週間だが、プロサッカーではより長い期間が一般的だ。

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例えばイングランドでは、選手が出場できるかどうかにかかわらず、契約期間中ずっと給与が支払われる保証を得ることも多い。 クラブは極めて高額な保険に加入して、そのリスクに備えている。 広告 契約延長前にムシアラ側が重要な医療情報を伏せていたと判明すれば、長年バイエルンと良好で信頼に基づく関係を築いてきたシュミットの代理人会社に、深刻な影響が及ぶ可能性がある。 選手の代理人陣の誠実さが問われれば、好調な事業にも損害を与えるためだ。

バイエルンのCEO、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは土曜日の年次総会で、ムシアラが2025年2月の契約締結前から自身の病気を知りながらバイエルンに隠していたとクラブ首脳陣が疑っているのかと問われ、これを否定した。 ムシアラは11WINSが代理人を務めるブンデスリーガの著名選手の中で、おそらく最も知られた存在だ。 しかし、決して唯一の選手ではなく、バイエルンとつながりのある選手もほかにいる。 そのため、シュミットとバイエルンの関係は常に良好で、信頼に基づくものと評されてきた。

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何人か名前を挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、海外からも強い関心を集めるニコロ・トレソルディ、かつてバイエルンの逸材と呼ばれ、現在はPSVアイントホーフェンでプレーするパウル・ヴァナーがいる。 さらに、いずれもバイエルンに所属した経験があり、タレク・ブーフマンに至っては今も同クラブと契約しているブーフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイク、そしてレヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンもいる。

スポーツ担当取締役エーベルは、当時まだ16歳だったアイヒホルンを獲得したい選手に定め、才能豊かなセントラルMFを、報道によれば900万～1200万ユーロの契約解除条項を使ってどうしても獲得したいと考えていた。 一方、『キッカー』によると、ヘーネスとルンメニゲは反対したという。 シュミットの代理人会社は、ヘルタ・ベルリンに支払う移籍金とは別に、1000万ユーロという高額な契約金も求めたとされる。 当時16歳で、プロとしての出場はわずか19試合だった選手に対してだ。

ヘーネスなら、おそらく「正気の沙汰ではない」と言うだろう。 アイヒホルンは最終的にレヴァークーゼンへ移籍したが、これまで同クラブで1試合もプレーしていない。 重度の胃腸感染症の後に代謝疾患と診断され、当初は入院治療を受けた。 現在は復帰に向けたトレーニングを行っており、年明けにはレヴァークーゼンでデビューするとみられる。

かつては、ある選手とシュミットの代理人会社との、まったく予想外の契約解消がバイエルンに幸運をもたらしたこともある。2025年5月にレロイ・サネがシュミットからピニ・ザハビへ代理人を変更しなければ、バイエルンから新たな3年契約と年俸を提示され、それを受け入れていた可能性が非常に高い。

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「あとは署名だけだ。 我々もレロイも契約したいと思っている」とエーベルは当時語っていたが、わずか数時間後には状況が違うことを思い知らされた。 それは予期せぬ、そして本来どの当事者も望んでいなかった幸運だった。 サネが残っていれば、例えばレナルト・カールがトップチームへの道を歩み、見事なデビューシーズンで飛躍を遂げることは難しかっただろう。

一方、サネは現在のガラタサライでのプレーと同じような出来に終わっていたかもしれない。 現在30歳のサネは移籍金なしで同クラブへ移った。 加入時の大きな熱狂は、今ではファンの強い不満に変わっている。 公式戦16試合で、サネの得点関与は現在ちょうどゼロだ。