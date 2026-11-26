バイエルンはOSCリール戦で今季初黒星を喫した。復帰した選手たちは希望をもたらすが、現在最大の問題は解決できない。それでも、今季の大きな目標を深刻に懸念するのはまだ早い。

まず待っているのは、今の バイエルン が最も避けたい過密日程だ。 週2試合を戦う週がさらに2週続く。 ただ、その中で本当に重要なのは、来週火曜日にホームで行われる、2部首位ヘルタ・ベルリンとのDFBポカール・ラウンド16だけだ。

ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでこの時期に取りこぼすのは痛いが、それ以上ではない。 これほど苦しい時期を迎えるなら、春より今の方がいい。 厳しい状況にあるとはいえ、今季の大きな目標が現時点で深刻な危機にさらされているわけではない。 ブンデスリーガでは首位ドルトムントとの勝ち点差は2で、ウインターブレイクまでの相手は比較的戦いやすい。

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チャンピオンズリーグでも、ラウンド16への直接進出圏となる8位との差は勝ち点2だ。 クリスマス前に残るのは、下から2番目のスラヴィア・プラハを迎えるホームゲームのみ。 その後は敵地でマンチェスター・ユナイテッド、ホームでベティスと対戦する。3勝すればバイエルンの勝ち点は17となる。 リーグフェーズ導入以降、ここまでは常に勝ち点16で上位8チームに入れている。