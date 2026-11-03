バイエルン・ミュンヘン、UEFAチャンピオンズリーグBリストに若手3選手を追加

怪我人が相次ぐバイエルンは、アトレティコ・マドリー戦に備えチャンピオンズリーグのBリストにヤニス・ベルトルら3選手を追加。主力欠場が濃厚となる中、若手起用への布石となる。

UEFA の公式登録メンバーリストによると、ドイツ最多優勝を誇る バイエルン ・ミュンヘンは、火曜日夜（20時45分）の アトレティコ ・マドリー戦を前に、Bリストを通じて新たに3選手を チャンピオンズリーグ の登録メンバーに加えた。

加わったのは、下部組織出身のヤニス・ベルトル、エルブリン・オスマニ、ノア・コジョ＝エヴォラの3人である。この3選手はいずれも今季ここまでバイエルンのチャンピオンズリーグの試合でメンバー入りしたことはないが、今後理論上、いつでも招集できる資格を得たことになる。

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Bリスト登録の意味と状況

UEFAの登録メンバーリストは、実際の試合当日のメンバーとは異なる点に注意が必要だ。公式のチャンピオンズリーグ登録メンバーに名を連ねることは、監督が判断すれば今後の同大会の試合に招集できるようになることを意味するにすぎない。

現在、バイエルンは負傷者が極めて多く、ベルトル、オスマニ、コジョ＝エヴォラは今回、このリストに加えられた。怪我人の多さが、若手3名の登録を促した直接的な要因となっている。

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主力選手多数の欠場理由

実際、バイエルンはアトレティコ戦で複数の主力を欠く見込みだ。ジャマル・ムシアナは筋繊維断裂、ルイス・ディアスは筋束断裂、セルジュ・ニャブリは筋肉の負傷により出場できない。

さらに、イスマエル・サイバリは脛腓靱帯断裂、バラ・エンディアイは虫垂の手術を受けたため、共に今回のアトレティコ戦への出場が不可能となっている。主力が揃わない状況下、Bリストへの登録は重要な戦術選択となった。

若手起用への期待と影響

下部組織から育った3選手にとって、これはトップチームでのプレー機会を得る重要なステップとなる。これまでチャンピオンズリーグの試合でメンバー入りした経験がない彼らが、今回の登録を機に活躍の舞台を得られる可能性がある。

アトレティコ・マドリー戦という重要な試合を前に、監督の判断による戦力強化はチームにとって不可欠な処置だった。登録された3選手が、主力の欠場によるギャップを埋める存在として期待されている。

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今後のスケジュールと対応

火曜日夜（20時45分）の試合に向けて、バイエルンは新たな布陣を組む必要がある。Bリストに登録された選手たちは、監督の指示に従い、本番での出番を伺うことになる。この登録リストの変更は、今後の同大会の試合にも影響を与える可能性がある。

バイエルンとしては、怪我人の復帰時期を見極めながら、登録メンバーの活用を図る必要がある。若手3選手の実績やプレーが、チームの成績にどう影響するか注目が集まっている。UEFAのルールに基づき、適切な戦略を実行することが求められている。