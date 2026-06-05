バイエル・レバークーゼン、元トゥールーズ監督を新監督に任命

バイエル・レバークーゼンは、元トゥールーズ監督カルレス・マルティネス・ノヴェルを新監督に任命した。マルティネス氏は2年契約を結び、7月からチームを率いる。彼は、低迷から回復途上のレバークーゼンを率いる。

バイエル・レバークーゼン は、元 トゥールーズ 監督 カルレス・マルティネス・ノヴェル （42歳）を 新監督 に任命し、2年契約を結んだ。 アンドニ・イラオラ、フィリペ・ルイスとの交渉が不調に終わり、退任するカスパー・ヒュルマンの後任として白羽の矢を立てた。

レバークーゼンは夏にかけての新監督探しを終え、マルティネス氏を正式に招聘した。 契約は2028年6月までで、7月からチームを率いる。 マルティネス氏は、1シーズンでバイ・アレーナを去るヒュルマンド氏の後任。 イラオラ、ルイス両氏との交渉が不調に終わり、クラブは元トゥールーズ監督に白羽の矢を立てた。

エスパニョールとバルセロナのユースで指導経験がある42歳の彼は、低迷から回復途上のレバークーゼンを率いる。 シャビ・アロンソ前監督がレアル・マドリードへ移籍した後、エリック・テン・ハグ監督の下でスタートしたチームは低調で、すぐに解任された。 その後、ヒュルマンド監督がチームを立て直したが、ブンデスリーガ6位にとどまり、来シーズンのヨーロッパリーグ出場権を獲得した。 レバークーゼンは、マルティネスの体系的な戦術とトップユースでの実績を買って招聘した。

フェルナンド・カロCEOは「バイエル04は近年、国内でも国際舞台でも大きく飛躍した。 最高レベルで競争し、欧州トップクラブとしての地位を確固たるものにすることが目標だ。 スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスも「我々は次の段階に最適な監督を探してきた。 トゥールーズでマルティネスは若手を育成し、多国籍なチームを堅い組織に鍛えた。

マルティネス氏は「チームを立て直すには、良い選手が必要だ」と話している。 彼は、チームの成長と、選手の能力を高めることに重点を置いている。 チームの戦術と、選手の能力を高める方法について、詳細に話している





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