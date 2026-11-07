バイエルン・ミュンヘンがマインツ05に2-1勝利しブンデスリーガ首位維持

バイエルン・ミュンヘンはマインツ05を2-1で下し、ブンデスリーガ首位の座を堅持した。キミッヒとカールの得点力が勝利を呼び込む。

バイエルン・ミュンヘン はMEWAアレーナで行われた ブンデスリーガ の試合で、 マインツ05 に2-1で勝利した。この勝利により、 バイエルン・ミュンヘン はリーグ首位でのリードを維持することに成功した。

アーロン・ダンクス暫定監督の指揮下、チームはボール支配率69％という圧倒的な数字を記録し、試合を通じて相手陣内で優位に立った。ヨシュア・キミッヒとレナート・カールの決定力が勝敗を分け、堅実な展開で勝ち点を積み上げた。

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キミッヒとカールの得点劇

試合開始14分、ハリー・ケインの巧みなプレーから生まれたチャンスに、ヨシュア・キミッヒが空いたスペースへ飛び込み先制点を奪った。バイエルンはボールを奪われても素早く回収し、攻撃を継続することでマインツを自陣の守備エリアに押し込んだ。

後半57分には、若きレナート・カールが投入されるとすぐに貢献した。献身的な動きを見せたケインのアシストを受け、カールは冷静にシュートを決めてリードを2点に広げた。この得点により、監督の期待に応えるパフォーマンスを示した。

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マインツの反撃とバイエルンの守備

バイエルンは優勢な展開が続いたが、後半アディショナルタイムで一瞬の集中力欠如を生み出した。フィリップ・ティーツにマインツが1点を返されたものの、試合の大半でホームチームに好機を与えることはなかった。

最終的なスコア以上に余裕のある内容だったことを示す指標として、xG（ゴール期待値）が2.67と高く設定されていた。この数値は、バイエルンが実力で試合をコントロールしていたことを裏付けている。

ケインの役割とウルビヒの活躍

経験豊富なキャプテン、ハリー・ケインは前半の出番が驚くほど少なかった。バイエルンが高い最終ラインを敷き、マインツの攻撃を寄せ付けなかったことが理由として挙げられる。直接的な脅威にほとんどさらされることなくプレーした。

ハーフタイムにはヨナス・ウルビヒと交代した。ウルビヒは配球の質を高く維持し、チームが記録した計717本のパスの達成に一役買った。この徹底したパスワークが、チームのボール支配率を高める原動力となった。