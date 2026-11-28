バイエルン対HSV戦の各選手採点。レナルト・カールは2.5点で守備の安定感と攻撃の存在感を高く評価され、ウルビヒも好セーブで評価された。ロッシング＝レレシートは一発退場となり6点にとどまった。

自身のキャリアでおそらく最も奇妙なセーブを見せた。48分、スタニシッチが自陣ゴール方向へクリアしたボールを、意図的なバックパスと判定されるのではないかとウルビヒは恐れたが、その心配に根拠はなかった。

そのため手で防ぐ代わりに、ゴールラインのすぐ手前で頭を使ってボールをバーの上へ逃れさせた。 通常のプレーでは、アルベルト・グレンベックの意表を突くFK（45＋1分）と、セバスティアン・ボルナウの至近距離からのシュート（49分）を防いだ。 採点：2.5。 守備では非常に安定していた。23分には抜け出したパトソン・ダカとの重要な競り合いを制した。

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攻撃でも存在感を発揮。19分にはチャンスにつながるエンディアイへの鋭い縦パスを送り、60分には見事なドリブルで相手ペナルティーエリアに侵入した。 採点：2。 左右のサイドバックを行き来する起用が続き、HSV戦では再び左で先発した。48分には自陣ゴール方向へクリアし、ウルビヒが頭で防ぐ場面を招いた。63分にはロッシング＝レレシートを蹴ったが、処分を受けずに済んだのは非常に幸運だった。 採点：4。4分にはCKから直接ゴールを決めかけた。