バイエルン・ミュンヘンの16歳FWバスティアン・アソモがU-19で得点を挙げたが、トップチームの負傷者多発により出場機会は確保できず、コンパニ監督の判断が問われる。

バイエルン・ミュンヘン の若手FW バスティアン・アソモ は、水曜午後に開催された ユースリーグ において、16歳という若さながらチームの勝利に大きく貢献した。相手は OSCリール で、最終スコアは3対2でバイエルン側の勝利に終わった。この試合で再びアソモが得点源となり、その実力を世間に証明する形となったが、トップチームにおける出場機会については依然として門戸が開かれていない状況が続いている。

アソモの得点とトップチーム負傷者の現状

アソモは試合開始から僅か8分で得点を決め、バイエルンに先制点をもたらした。このゴールは、マイコン・カルドーゾが放ったクロスを至近距離から巧みに押し込んだものであった。このプレーによって16歳のアソモは、水曜夜に行われる両クラブのトップチームによる対戦において、第3GKとしてベンチ入りが決まっている。

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さらにアソモは、GKダヴィド・ポダル＝シュティウベがPKをセーブした場面でも、チームの守備陣を支える存在として機能した。この一連の活躍は、アソモがトップチームのレギュラー候補として認知されるための重要なステップとなったと言えるが、現状ではまだその段階に至っていない。

コンパニ監督の判断と攻撃陣の不足

現在、バイエルン・ミュンヘンのトップチームでは負傷者が相次いでおり、選手不足が深刻な問題となっている。ヴァンサン・コンパニ監督がアソモを起用していないことについて、周囲からはますます不思議に映る声が上がっている。アソモはすでにユースリーグで得点能力を発揮しており、トップチームの緊迫した状況に対して即戦力として期待されうる存在だからである。

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具体的に見ると、マイケル・オリーセ、ハリー・ケイン、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、そしてアルフォンソ・デイヴィスの5名が、いずれも負傷により欠場している。この主要な攻撃陣の欠如は、監督の采配をより難しい状況に追い込んでおり、若手選手の抜擟が正当化されうる環境が整っている。

ジャマル・ムシアラについては、金曜日の1.FCケルン戦でようやく復帰を果たし、徐々に試合出場機会を増やしている途上にある。また、ルイス・ディアスは回復後初めてリール戦のメンバーに入ったものの、まだ先発の選択肢にはならない状態が続いている。これにより、完全にコンディションが整っている実績ある攻撃的選手は、現在レナート・カールだけという極めて限られた状況となっている。

今後の展開と若手への期待

バイエルン・ミュンヘンにとって、この選手不足は戦術的な選択肢を狭める要因となっている。アソモのような若い才能がユースリーグで結果を出している間に、トップチームの主力が復帰するまでのつなぎとして、あるいは即戦力として起用するかどうかは、ヴァンサン・コンパニ監督の判断に委ねられている。現時点では、そのような抜擟はなされておらず、アソモのトップチームデビューへの道は依然として遠い状態である。

しかし、アソモのパフォーマンスが今後も維持されれば、監督陣の注意を引くのは時間の問題であろう。ユースリーグでの得点力は、彼が単なる有望株ではなく、実際の試合でも通用する能力を持っていることを示している。トップチームの負傷者が復帰するまでの間、あるいは新たな攻撃手を必要とする局面において、アソモの名前がリストに上がってくる可能性は十分に考えられる。

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水曜夜のトップチーム対戦で第3GKとしてベンチ入りしているという事実は、アソモがクラブ内部で高く評価されている証拠でもある。彼がこの機会を活かし、より近い将来にトップチームでの出場を果たすことができれば、バイエルン・ミュンヘンの攻撃力再構築に貢献するだけでなく、自身のキャリアにとって大きな転換点となるだろう。今後の試合での彼の動向が、クラブ内外から注目されることになる。