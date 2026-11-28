バイエルン・ミュンヘンは攻撃陣の負傷者続出を受け、ハムブルガーSV戦に向けて育成組織から18歳のマイコン・カルドーゾと16歳のバスティアン・フリードリヒ・アソモを招集した。ベルリン生まれのストライカー・アソモはユースで驚異的な得点ペースを記録し、プロデビューが期待されている。

ブンデスリーガ 第11節、敵地でのハンブルガーSV戦を前に、 バイエルン・ミュンヘン は特に攻撃陣で選手が不足している。 ヴァンサン・コンパニ監督は 育成組織 から新たに2選手を招集。

これにより、多くのファンが待ち望んでいた16歳選手のプロデビューが実現する可能性がある。 』が最初に報じたところによると、ウイングの18歳マイコン・カルドーゾとバスティアン・アソモが、今季初めてHSV戦のメンバーに入った。 ブラジルとタイにルーツを持つカルドーゾは昨季、バイエルンのワールド・スクワッド出身選手として初めてブンデスリーガで2試合に出場したものの、その後は肩の負傷により8月から離脱していた。 一方、アソモにはまだトップチームでの出場経験がない。 16歳のフルネームはバスティアン・フリードリヒ・アソモ。

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ここ数年のバイエルンの育成組織で最大のストライカーの逸材と見なされている。 ベルリン生まれで身長1メートル90のアソモは、昨年4月のマインツ戦で一度トップチームの試合メンバーに入ったが、出場機会はなかった。 ここ数週間は短期間で大量のゴールを挙げて注目を集め、多くのファンや関係者の間でプロデビューが近いとの期待が高まっていた。 その期待は、ハリー・ケインと代役のイスマエル・サイバリがともに脛腓靱帯を負傷し、セルジュ・ニャブリも太ももの筋肉を痛めたことで、さらに高まった。