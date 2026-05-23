バイエルン・ミュンヘン、ニューカッスルとの交渉で本腰を入れる

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏が夏の補強について口を開いた。プレミアリーグのスター数名との噂に言及し、攻撃陣強化へ本腰を入れる一方、守備的選手1人は正式にリストから外れた。

バイエルン・ミュンヘン の スポーツ ディレクター、 マックス・エベル 氏が夏の補強について口を開いた。 プレミアリーグ のスター数名との噂に言及し、攻撃陣強化へ本腰を入れる一方、守備的選手1人は正式にリストから外れた。

マンチェスター・シティのDFジョン・ストーンズがアリアンツ・アレーナへ移籍すると噂されたが、バイエルン・ミュンヘンはこれを公式に否定した。 今夏フリーエージェントとなる31歳のストーンズは、ドイツで元チームメイトのヴィンセント・コンパニと再会するとも報じられていた。 ストーンズとの交渉は白紙に戻ったが、バイエルンはニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、アンソニー・ゴードン獲得へ本腰を入れている。 元エバートン所属で、最終ラインにスピードと創造性をもたらす彼はドイツ王者の最優先ターゲットだ。

エベル氏は内部協議が順調と明かし、「資金が確保できれば攻撃的選手を獲得する」と語った。 エベルは「資金が整えば攻撃的選手を獲得することで合意している」と述べ、さらに「（ゴードンについて）非常に良い話し合いができた。 進展を願っている」と続けた。 国内リーグでは目立たなかったものの、チャンピオンズリーグで12試合10得点を挙げた22歳は、アリアンツ・アレーナへの移籍を強く希望しているという。

交渉の最大懸案は、依然としてニューカッスルが25歳選手に付ける評価額だ。 報道ではニューカッスルは7500万ポンド（8600万ユーロ）前後を求めているが、バイエルンは現時点で全額支払いに消極的だ。 バイエルンは夏までにこの額を現実的な水準に下げられると期待している。 ゴードンはセント・ジェームズ・パークで長期契約を結んでいるため、ニューカッスルは交渉で優位だ。

しかし、ミュンヘンでの挑戦を望むとされるゴードンの意向が、交渉の行方を左右する可能性がある。 バイエルンは、実績あるスターだけでなく、国内若手、特にヘルタ・ベルリンの16歳MFケネット・アイヒホルンにも注目している。2部でブレイクし、契約には1200万ユーロの移籍金条項があると報じられる。 エベル氏は「この才能を見逃すのはスカウトの失態」と認め、クラブとして検討すると語った。 レオン・ゴレツカやラファエル・ゲレイロの退団が噂される中、次世代の才能を確保することはクラブ戦略の要である





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