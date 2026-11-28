ブンデスリーガ第11節のHSV戦を前に、負傷者が続出するバイエルン・ミュンヘンの攻撃陣。育成組織から招集された16歳ストライカーのバスティアン・アソモのプロデビューが期待されている。

ブンデスリーガ 第11節のハンブルガーSVとのアウェー戦を前に、 バイエルン・ミュンヘン は特に攻撃陣で選手が不足している。 報道によると、ヴィンセント・コンパニー監督は 育成組織 からさらに2選手を招集した。

これにより、多くのファンが待ち望む16歳のプロデビューが実現するかもしれない。 』によると、HSV戦では18歳のウイング、マイコン・カルドーゾとバスティアン・アソモが今季初めてメンバー入りする。 ブラジル系タイ人のカルドーゾは昨季、バイエルンのワールド・スクワッド出身者として初めてブンデスリーガで2試合に出場したが、その後は肩の負傷により8月から欠場していた。 一方、アソモはまだトップチームでプレーしたことがない。 16歳の本名はバスティアン・フリードリヒ・アソモ。

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ベルリン生まれで身長190センチのストライカーは、ここ数年のバイエルンの育成組織で最大の逸材と見られている。 昨年4月にはマインツ05戦で一度トップチームの試合メンバーに入ったが、出場機会はなかった。 ここ数週間、アソモは短期間で数多くのゴールを挙げて注目を集め、多くのファンや関係者の間でプロデビューへの期待が高まっていた。 その期待は、ハリー・ケインが脛腓靱帯を負傷し、代役のイスマエル・サイバリも同じく脛腓靱帯を、セルジュ・ニャブリも太ももの筋肉を負傷したことで、さらに高まった。