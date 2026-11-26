バイエルンはOSCリール戦で今季初黒星を喫した。復帰した選手たちは希望をもたらすが、現状最大の問題は解決できない。それでも、今季の大きな目標を深刻に心配するのはまだ早い。

まず待っているのは、今の バイエルン にとって最も避けたいものだ。 短期間に多くの試合をこなさなければならない。 ミッドウィークの試合が入る週が、さらに2週連続で続く。 ただ、本当に重要なのは来週火曜日、ホームで行われるDFBポカールのラウンド16だ。

相手は2部首位のヘルタ・ベルリン。 ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでは、この時期のつまずきは痛手ではあっても、それ以上ではない。 こうした厳しい時期を迎えるなら春より今の方がいい。 苦しい状況ではあるが、今季の大きな目標が深刻な危機にさらされているわけではない。

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ブンデスリーガでは首位ボルシア・ドルトムントとの差は2ポイントで、冬季中断まで比較的戦いやすい相手が待っている。 チャンピオンズリーグでも、ラウンド16への直接進出圏内となる8位との差は2ポイントだ。 クリスマス前に残るのは、下から2番目のスラヴィア・プラハを迎えるホームゲームだけ。 その後はマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦、ベティス・セビージャとのホーム戦が続く。3勝すればバイエルンは勝ち点17となる。