バイエルン・ミュンヘンがマインツ05を2-1で破り首位争い激化

ハリー・ケインの活躍やノイアーの記録的出場もあり、バイエルン・ミュンヘンがFSVマインツ05を2-1で破り、ボルシア・ドルトムントと勝ち点で並んだ首位争いの行方が注目される。

バイエルン・ミュンヘン は、 FSVマインツ05 を2-1で破り、 ブンデスリーガ の首位争いにおいて重要な3点を手中にした。この勝利により、バイエルンは同時刻にボルシア・ドルトムントがSVエルフェアスベルクを下したことを受け、首位のボルシア・ドルトムントと勝ち点で並び合った。対戦したマインツ05は、ハラルド・フェルメル監督率いるチームとして、ホームでの一矢報いることを目指したが、最終的には首位候補の勢いを止めることはできなかった。

ケインとカールが勝利に貢献し対戦結果確定

試合の勝敗を決定づけた得点を挙げたのは、バイエルンのヨシュア・キミッヒとレナート・カールであった。キミッヒは先制点を奪い、カールが2点目を挙げ、バイエルンに2点差をつけさせた。得点は挙げられなかったものの、ハリー・ケインは2つのアシストで勝利に大きく貢献した。ケインは正確なパスや創り出し方でチームの攻撃を牽引し、得点以外の部分でも勝利に不可欠な存在として君臨した。この結果、バイエルンはリーグ戦における首位争いを維持するための重要な一歩を踏み出した。

Also read 古巣・川崎F相手に2発!! 柏FW山内日向汰が見せた成長と敬意「お世話になったクラブなので」

ノイアーの歴史的記録と怪我という試練

この試合は、GKマヌエル・ノイアーにとって特別な一戦となった。ノイアーは40歳225日という年齢で出場し、ブンデスリーガ史上最高齢のバイエルン選手という記録を樹立した。この記録は、2006年からベルント・ドレーハーが保持していた40日と195日の記録を上回るものであった。しかし、その歴史的な快挙は不安材料を含むものであった。ノイアーはクロスへの対応を完全に誤り、そのプレーで足を負傷したため、後半にヨナス・ウルビヒとの交代を余儀なくされた。チームの守護神が負傷で退場する事態は、勝利の重みを増す一方で懸念材料ともなった。

欠場選手多数の攻撃陣とマインツの奮闘

負傷したイスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスらを欠くバイエルンの前線は、ハリー・ケインとマイケル・オリーズに加え、ナサニエル・ブラウンと有望株カールで構成された。これに対しマインツの前線では、スリナム代表のシェラルド・ベッカーがランスフォード＝イェボア・ケーニヒスデルファーとコンビを組んで対抗した。マインツはケーニヒスデルファーのヘディング以外にほとんどチャンスをつくれず、一方のバイエルンは攻勢を強めた。しかし、バイエルン側にも決定力に欠ける場面が見られた。

Advertisement

ハリー・ケインの逸機と審判の介入

バイエルンは攻勢を続けたが、決定機をものにできない場面もあった。ケインはペナルティーエリアのすぐ外から強烈なシュートを放ったが、ゴールの約1メートル上を越えた。その後、ケインにはさらに大きなチャンスが訪れた。カールのスルーパスを受けたバロンドール受賞者は、ツェントナーの頭上を越すチップシュートを試みたが、決定づけられなかった。この逸機がバイエルンにとって高くついたかに思われたが、試合の流れはすぐに変わった。ノイアーの負傷交代後、マインツのイ・ジェソンが同点ゴールを決めたかに見えたが、それは朗報となった。

オフサイドの判定が勝利の鍵を握った

イ・ジェソンが放った同点ゴールは、プレーに関与するオフサイドであり、取り消された。この判定により、バイエルンは同点追撃を免れ、2-1というスコアを維持することに成功した。この結果、ノイアーの怪我というネガティブな要素はあったものの、チーム全体としての結束と判断力が勝利を呼んだ。首位を争うボルシア・ドルトムントと勝ち点が並んだことで、リーグの覇権をかけた競り合いはさらに熾烈さを増すこととなった。バイエルンは、今後ノイアーのコンディションを見極めながら、残り試合での首位奪還へ向けて全力を尽くすことになる。