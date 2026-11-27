バイエルン・ミュンヘンは、ムシアラへのクラブの対応を批判したヨシュア・キミッヒに対し、罰金などの懲戒処分を行わないことを正式に認めた。スポーツディレクターのフロイント氏は処分を議題にしなかったと明言し、緊張緩和を図っている。

バイエルンは、クラブ首脳陣を公に批判した ヨシュア・キミッヒ に懲戒処分を科さないことを正式に認めた。 ドイツ代表MFは ジャマル・ムシアラ への首脳陣の対応について発言し、クラブ内部に亀裂が生じたのではないかとの臆測を呼んでいた。

バイエルンのスポーツディレクターを務めるクリストフ・フロイントは、キミッヒの最近の発言を巡って処分は科さないと明言し、クラブ内の緊張の緩和に努めた。 複数のポジションをこなすMFは、若手スターのムシアラをクラブが十分に守っていないと受け止め、首脳陣に公然と疑問を呈したことで注目を集めていた。 内部に摩擦が生じる可能性はあるものの、クラブは31歳のキミッヒに罰金を科さないことを決めた。。

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「そのことを話し合ったことは一度もないし、罰金を科すことも議題にはならなかった。 これから重要で厳しい数週間が待っている。 そこにすべての力を注ぐ必要がある。 難しい時期だが、こういう時期から良いことが生まれることもある。