ハンブルクでのアウェー戦を前に、バイエルンの攻撃陣は人手不足に陥っている。ジャマル・ムシアラとミカエル・オリーズが新たに欠場する中、ヴァンサン・コンパニ監督は第11節のメンバーに下部組織の10代選手2人を加える模様だ。復帰した1人は今季初めてトップチームのメンバー入りを果たし、16歳のストライカーには待望のブンデスリーガデビューの可能性がある。

ハンブルクでのアウェー戦を前に、ドイツ最多優勝を誇る バイエルン の攻撃陣は人手不足に陥っている。 ジャマル・ムシアラとミカエル・オリーズが新たに欠場する中、ヴァンサン・コンパニ監督は第11節のメンバーに下部組織の10代選手2人を加える模様だ。

復帰した1人は今季初めてトップチームのメンバー入りを果たし、16歳のストライカーには待望のブンデスリーガデビューの可能性がある。 』によると、HSV戦ではウイングのマイコン・カルドーゾ（18歳）とバスティアン・アソモが、今季初めてメンバー入りする。 ブラジル系タイ人のカルドーゾは昨季、バイエルンのワールド・スクワッド出身者として初めてブンデスリーガで2試合に出場したが、その後は肩の負傷により8月から戦列を離れていた。 一方、アソモはまだトップチームでプレーしたことがない。

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フルネームをバスティアン・フリードリヒ・アソモというこの16歳は、ここ数年のバイエルンの下部組織で最大のストライカーの逸材と目されている。 ベルリン出身で身長190センチのアソモは、昨年4月のマインツ戦で一度トップチームの試合メンバーに入ったものの、出場はなかった。 ここ数週間は短期間で大量のゴールを挙げて注目を集め、多くのファンや関係者の間でトップチームデビューへの期待が高まっていた。 ハリー・ケイン（脛腓靱帯）、その代役であるイスマエル・サイバリ（同じく脛腓靱帯）、セルジュ・ニャブリ（太ももの筋肉）の負傷後、その期待はさらに膨らんだ。