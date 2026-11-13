ハーレー・デビッドソン XR1200X、新カラーと440ccエンジンを搭載し登場

ハーレー・デビッドソンは新型XR1200Xを発表。ダークビリヤードグレーなど3色のカラーバリエーションと、軽量設計の440cc単気筒エンジン、6速トランスミッションを搭載した次世代モデルの詳細を解説。

ハーレー・デビッドソン は、ストリートファイター・スタイルのモーターサイクル「 XR1200X 」の新モデルを発表した。この新型車は、伝統的なブランドの美学に現代の技術と遊び心を融合させ、ライダーに新鮮な乗車体験を提供するよう設計されている。外観面では、 ダークビリヤードグレー 、ビビッドブラック、 ティールサンダー の計3色からカラーバリエーションが選べるようになっている。

ビビッドデザインと軽量構造の融合

燃料タンクには、中央にチェッカー柄をあしらったオレンジ色の斜線グラフィックとブランドロゴが誇らしげに描かれている。また、サイドカバーには同車がもたらす素早さ、俊敏性、そして操る楽しさを象徴する新キャラクター「Harley Hare」のグラフィックが施され、伝統の中にも遊び心と躍動感を添えている。主要諸元を見ると、全長は2,145mm、ホイールベースは1,450mmに設定された。レーク角は27.6°、トレール量は108.3mmに設定されており、走行可能な状態での車両重量は187kgに抑えられている。この現行モデル最軽量となる設計が、取り回しの容易さや走行時の安心感、さらには俊敏な運動性能を引き上げている。

Also read 【ぴいぷる】ガンバレルーヤ・よしこ「“ブス”はオイシイ“褒め”言葉」 手術して生まれ変わった…「予知能力」身についた！？（1/3ページ）

低重心設計と足つきの向上

無負荷状態および乗車時のシート高は683mmという低さに設定された。これにより乗車時の重心が低くなるとともに、スリムに絞り込まれた車体構造や先端に向かって細くなるシート形状との相乗効果によって、停車時に両足を地面へしっかりと着けやすい優れた足つき性を実現した。心臓部には、排気量440ccの空油冷単気筒エンジンを搭載。このパワーユニットは、シングルオーバーヘッドカムシャフト（SOHC）と吸排気それぞれのバルブからなる二バルブ機構を採用し、軽量化と構造の簡素化、さらには所有や日々の整備のしやすさを追求しながらも高いパフォーマンスを発揮するようチューニングされた。

低回転域のパフォーマンスと伝達機構

スペックは、最高出力が27hp（20kW）/6,000rpm、最大トルクが28lb-ft（38Nm）/4,000rpmを発揮。ロングストローク設計を採用したことで、低回転域から力強く満足感のあるトルクフルな走りを生み出し、ブランド特有の鼓動感あふれる乗り味を演出しているという。この低回転域における豊かな動力性能は、信号待ちからのスムーズな発進加速やストップアンドゴーの多い市街地走行において威力を発揮する。トランスミッションには6速ギアボックスが組み合わされ、そのうち5速と最終段にはオーバードライブレシオが採用された。これにより、高速巡航時におけるエンジンの回転数を低く抑えて快適性を高めると同時に、燃費性能の向上も達成。なお、フューエルタンク容量は9.0Lが確保されている。

Advertisement

サスペンションと制動システムの詳細

さらに、クラッチ機構にはアシスト＆スリップ機能が組み込まれており、必要なスプリング圧を低減することでレバーの操作力を軽減し、渋滞路などでの疲労を抑えるとともに、減速時や急激なシフトダウンを行った際には路面のグリップ状況に応じた制御をサポートして車体の安定性を保つ。フロントにはストローク量130mmを確保した43mm径のデュアルカートリッジ式倒立フォークを採用し、リアには垂直ストローク76mmを持ち、積載荷重やライダーの好みに応じて7段階の機械式プリロード調整が可能なピギーバック式コイルオーバーショックを装備。タイヤサイズはフロントが100/90-19、リアが150/60ZR17である。制動系には前後ともシングルディスクブレーキが採用され、フロントには直径320mmのディスクと2ピストンキャリパー、リアには直径240mmのディスクとシングルピストンキャリパーが組み合わされている。

クラシックデザインと最新計器の融合

排気系に備わるシングルマフラーは、力強い走りを聴覚からも実感させる、刺激的で深みのある豊かなエキゾーストノートを奏でるという。コックピット周りでは、クラシックな外観を損なわないよう、ハンドルバー上部に配された直径3.5インチの丸型メーターハウジング内に最新のカラーTFTディスプレイが収められている。ここにはデジタルスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターのほか、各種インジケーターや警告表示が集約され、高い視認性と情報伝達力を誇る。このモデルは、現代的な快適さと古典的なハーレー・デビッドソンの個性を兼ね備えた、新たな選択肢として市場に投入される。