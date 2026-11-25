アーリング・ハーランドは、エミレーツ・スタジアムで行われるアーセナル戦でシティが勝利するためには大幅なパフォーマンス向上が必要であると指摘した。ノルウェーのスターはDFガブリエウとの再会を楽しみにする一方、チームの安定感欠如と首位との差拡大という厳しい状況も認識している。

アーリング・ハーランド は、日曜日に敵地エミレーツ・スタジアムで行われる重要な一戦で勝ち点を得るには、 マンチェスター・シティ が大幅にパフォーマンスを改善しなければならないと認めた。

ノルウェーのスターはガブリエウとの再度の激しい競り合いを楽しみにしている一方、敗れれば首位との勝ち点差が9に広がることも理解している。 マンチェスター・シティの得点源であるハーランドは、チームがこのところ安定感を欠く中でも、今週末にアーセナルのDFガブリエウとの激しい一対一の対決に再び臨む準備ができている。 直近3試合でゴールを挙げられていないストライカーだが、リーグ屈指の堅い守備陣に挑むことを楽しみにしている。 シティは公式戦直近7試合でわずか1勝という状況でエミレーツ・スタジアムでの一戦を迎える。

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敗れれば、プレミアリーグ首位のアーセナルとの勝ち点差は9に広がる。

「最高のチームと対戦するのはいつだって良いことだ。 アーセナルはこの1年間で最高のチームであり、過去5年間でも最高のチームの一つだ。 そして、ガブリエウとの対戦はいつも楽しい」と、ノルウェー人ストライカーはクラブ公式サイトに語った。 ハーランドは今後の一戦について、こう付け加えた。

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「でも、僕たちはもっと良いプレーをしなければならない。 日曜日には最高のパフォーマンスが必要だ。 王者の敵地に乗り込むのは今季最も難しい試合だから、何かを得るには全員が最高のプレーをしなければならない」マンチェスター・シティは依然として安定感を欠いている。 プレミアリーグで4試合勝利がなく、火曜日にはエティハド・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグで、ナポリと悔しい2-2の引き分けに終わった。

エンツォ・マレスカ率いるチームは後半に2度リードを許した。 アユブ・ブアディの同点ゴールを挟み、元マンチェスター・ユナイテッドのFWラスムス・ホイルンドとノア・ラングがアウェーチームの得点を挙げた。 終了4分前にライアン・シェルキが見事な個人技でホームチームに勝ち点1をもたらしたものの、シティの全体的なパフォーマンスには多くの課題が残った。 最近の状況の変化を振り返り、マレスカ監督はシーズン序盤の守備の堅さと現在の脆さを対比した。

「今はこういう状況だ。 最初の10試合は失点せず、いつも先制していた。 しかし今は、まさにその逆になっている」とイタリア人指揮官は説明した。